L'album posthume de Johnny Hallyday sortira le 19 octobre

Intitulé «Mon pays c'est l'amour», le 51e album studio du rockeur disparu sortira le 19 octobre. Sa maison de disques Warner a également publié la pochette de cet opus très attendu.

Une photo en noir et blanc montrant Johnny debout, une main sur la hanche, regardant au loin derrière l'objectif dans une rue déserte, illustre la pochette de cet album qui sera sans aucun doute l'événement musical de cette fin d'année.

La photographie de la star, décédée à l'âge de 74 ans le 5 décembre 2017, serait signée Dimitri Coste et aurait été réalisée en 2012 pour les besoins du disque «L'attente».

Alors qu'il se savait malade et atteint d'un cancer, Johnny Hallyday avait tout de même souhaité entrer en studio pour enregistrer ces morceaux inédits qui lui tenaient à cœur. Pendant quelques mois, et jusqu'en septembre 2017, il a posé sa voix tentant de faire oublier à ses fans l'angoisse et la douleur.

Son complice Maxim Nucci, alias Yodelice, a tenu à finaliser les dix titres, dont «Je ne suis qu'un homme» et «Tomber encore», de ce disque posthume qui a donné lieu à une incroyable bataille judiciaire entre les deux clans de la famille Hallyday et reste l'un des secrets les mieux gardés. Aucune écoute destinée à la presse n'a pour l'instant été organisée.

Laeticia Hallyday, qui vient de quitter Saint-Barthélémy, pourrait en assurer la promotion afin de faire vivre l'œuvre de l'idole des jeunes.