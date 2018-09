Ecole : vers un meilleur apprentissage des langues étrangères ?

Bête noire de nombreux écoliers, les cours de langues étrangères sont au menu d’un rapport remis ce matin au ministre, Jean-Michel Blanquer.

Des pistes qui devraient faire évoluer l’Education nationale en matière d’enseignement de l’anglais, de l’espagnol, de l’allemand et des autres langues vivantes. La mesure phare, rendue publique par ses auteurs, Chantal Manes, inspectrice de l’Education nationale et Alex Taylor, journaliste britannique, pour redonner le goût des langues tient de la petite révolution : enseigner les maths, les sciences ou l’histoire-géo dans une langue étrangère, en mettant l’accent sur l’anglais, et ce dès le CP.

Si des initiatives dans ce sens ont déjà été mises en place dans des établissements privés, le ministre souhaite généraliser la mesure à l’ensemble du système scolaire public. Jean-Michel Blanquer a également insisté sur la nécessaire «fréquentation par les élèves de la langue au-delà de l’école», en n’excluant pas un éventuel partenariat avec France Télévisions pour une diffusion des programmes en version originale.

Renforcer les classes bilingues, favoriser l’obtention d’une certification internationale avant les études supérieures, revoir la formation des enseignants ou encourager profs et élèves à la mobilité internationale sont également des pistes sur lesquelles le ministre devrait se pencher.

Car, le constat est plutôt accablant : le dernier classement européen de référence SurveyLang, paru en 2012, classait l’Hexagone 15e sur 16 pays européens dans la maîtrise d’une première langue vivante et 12e sur la seconde.