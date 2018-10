Etats-Unis : il sauve un homme grâce aux chiens de ce dernier

On dit souvent que la persévérance paie. C'est le cas de celle de Martin Hall Junior, un Américain originaire de Californie, qui a récemment sauvé la vie d’un homme, grâce à la présence des chiens de ce dernier.

Alors qu’il conduisait sur une route de montagne, Martin a aperçu un chien domestiqué, l’air perdu. Il s’est donc arrêté pour lui porter assistance, lui a d'abord proposé de l’eau, puis de la nourriture, avant d'essayer de l'emmener avec lui. Mais rien à faire, l'animal a catégoriquement refusé de le suivre.

C’est alors qu’il a décidé de filmer la petite bête abandonnée, pour publier ensuite la vidéo sur les réseaux sociaux, en espérant que le propriétaire la reconnaisse. Puis, déçu de ne pouvoir rien faire, Martin était prêt à repartir.

«Quelque chose en moi me disait : «essaie encore». C’est comme si le chien essayait de me convaincre de rester, et c’est à ce moment-là que j’ai entendu un bruit», a-t-il ensuite raconté. Il a alors réalisé que le propriétaire du chien était caché non loin de là, acompagné de son deuxième chien qui ne l'a pas quitté non plus, suppliant qu’on vienne l’aider.

Sept heures plus tôt, en balade avec ses animaux, cet homme s’était en effet blessé à la jambe. Et n'avait pu trouver aucune aide, excepté celle de ses deux fidèles compagnons. Martin a donc aussitôt appelé les urgences, qui ont pu prendre en charge l'homme blessé.