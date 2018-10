Angleterre : privé de ses vrais manchots, un zoo en achète des faux et fait illusion

Contre mauvaise fortune, bon cœur. Le Telford Exotic Zoo, spécialisé dans les espèces exotiques, a récemment rusé, en installant des manchots en plastique à la place des vrais.

Cet été, ce petit établissement anglais – réputé pour ses perroquets, lémuriens et autres tatous – a en effet investi 60 000 livres (67 000 euros) pour construire un parfait enclos pour accueillir cette espèce d’oiseaux, rarement hébergée en Angleterre.

Du personnel a même été recruté, formé spécifiquement pour soigner et nourrir ces manchots, qui ne sont finalement jamais arrivés. Une épidémie de grippe aviaire a en effet interdit leur importation, brisant d’un coup l'important projet imaginé depuis plus d'un an par l'équipe du zoo.

Mais pas question donc de se passer de cette nouvelle activité, elle a donc décidé d’acheter des manchots en plastique, en espérant que les vrais arrivent un jour. Pour l'instant, ces petis animaux en plastique font parfaitement illusion auprès des enfants. Beaucoup moins aux yeux des parents.