Paris : de nouvelles zones piétonnes tous les premiers dimanches de chaque mois

«Paris Respire», c’est désormais le nom de l’opération qui consiste à piétonniser plusieurs quartiers parisiens tous les premiers dimanches de chaque mois, de 10h à 18h.

Cette opération – déjà menée sur les Champs-Elysées (8e), dans le Marais (4e) ou sur les bords du canal Saint-Martin (10e) – concernera également, dès ce dimanche, la quasi-totalité des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.

[J-6] Dimanche, le cœur de @Paris Respire : après les #ChampsElysées, nous avons décidé de piétonniser le cœur de Paris chaque premier dimanche du mois. Priorité aux déplacements à pied, à #vélo, en rollers ou en trottinette. La rue est à vous !



Pour Christophe Najdovski, l’adjoint à la mairie de Paris en charge des Transports, l’idée est de donner «la priorité aux déplacements à pied, à vélo, en rollers ou en trottinette» et de «rendre la ville» à ses habitants.

Pour ce faire, des barrages filtrants seront installés aux portes de ces quartiers et seules les personnes autorisées (riverains munis de leur justificatif, véhicules de livraison, bus RATP, taxis et VTC) pourront y accéder. Les grands axes, comme le boulevard Sébastopol et les quais hauts, resteront toutefois ouverts à la circulation.

Depuis plusieurs mois, la municipalité multiplie ces initiatives et souhaite les étendre à tout Paris, à l’instar de la Journée sans voiture, organisée le mois dernier pour la quatrième fois. Cette piétonnisation régulière du centre de Paris était d'ailleurs l’une des promesses de campagne d’Anne Hidalgo.