Journée sans voiture à Paris : une mesure qui divise

La quatrième édition de la journée sans voiture a eu lieu à Paris dimanche. Une mesure qui divise toujours autant, notamment ceux qui ont pour obligation d'utiliser leur véhicule.

Sur les quais de Seine, aucune voiture ne circule, favorisant, la marche à pieds et le vélo notamment. Une atmosphère bien plus sereine pour les commerçants et bouquinistes qui militent pour que ce dispositif soit mis en place plus souvent.

De leurs côtés, de nombreux Parisiens évoquent plutôt une privation de liberté et de leur confort. Une chose est certaine, elle permet de réduire le temps d'une journée, la pollution de l'air mais aussi sonore.