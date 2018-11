Paris : la célèbre librairie «La Hune» de Saint-Germain-des-Prés va rouvrir au public

Elle avait été partiellement détruite par un incendie il y a un an, la célèbre librairie «La Hune» de Saint-Germain-des-Prés (6e) va rouvrir au public ce mercredi 14 novembre, après un an de travaux.

Cette librairie mythique, installée depuis 1949 sur le boulevard Saint-Germain, puis au 16, rue de l'Abbaye (6e), sur le parvis de l'église de Saint-Germain-des-Prés, était en effet partie en fumée le 16 novembre 2017.

Depuis un an, les deux fondateurs – Alexandre de Metz et Paul-Antoine Briat – ont décidé de tout reprendre à zéro et de profiter de ces travaux pour en faire «lieu unique entièrement dédié à la photographie».

Le 14 novembre, c'est donc une librairie-galerie qui doit ouvrir à tous les publics, passionnés par la photographie ou non. Des expositions de photo y seront organisées et quatre nouveaux espaces dédiés à l'édition d'art, à la présentation des oeuvres, à la rencontre entre le public et les artistes ont été imaginés.

Laissez-vous passionner par la photographie Manifeste de «La Hune» Site internet

«Pour qu'elle puisse nous faire vibrer sous la cadence de l'appareil et offrir à voir, à aimer, à collectionner des tirages uniques en série limitée», peut-on lire sur le manifeste de «La Hune» publié sur leur site internet.

La première exposition – organisée dès l'ouverture – sera consacrée la photographe de mode allemande Ellen Von Unwerth, rendue célèbre pour ses clichés charnels. Au total, 24 photographies seront exposées, lors de cette exposition nommée «Guilty pleasures».