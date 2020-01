Sport, politique, cinéma, littérature... Les 20 Français qui vont faire 2020

Ils vont être en haut de l'affiche, vont tenter de décrocher une médaille, un mandat, une étoile... Qu'ils soient artistes, sportifs ou encore politiques, ces vingt Français devraient faire beaucoup parler d'eux en 2020.

Kylian Mbappé

S'il est déjà une des grandes stars du football, Kylian Mbappé souhaite grandement marquer l'année 2020 de son empreinte. Avec le Paris-Saint-Germain, il vise bien-sûr le championnat de France, mais surtout la Ligue des champions, qui résiste au club de la capitale depuis toujours. Avec les Bleus, il espère bien remporter l'Euro, deux ans après un sacre mondial en Russie. Mais ce n'est pas tout. Assoiffé de trophées, le jeune attaquant souhaiterait également participer aux Jeux olympiques. Reste à savoir si son club sera d'accord.

Woodkid

Après cinq ans d’absence, Woodkid est de retour avec un second album. Le Français de 36 ans a annoncé la nouvelle à ses fans sur son compte Twitter : «Je suis de retour ! Pendant les cinq dernières années, je travaillais en secret sur mon deuxième album et un nouveau show. Je suis super excité de vous le partager prochainement. On se voit en 2020 !». Son disque «The Golden Age» avait connu un franc succès en 2013.

I’m back !



For the past 5 years I have been secretly working on my second album and a brand new live show. I’m super excited to share it with you soon.



See you in 2020 !#Woodkid2020 #Woodkid #NewMusic #NewAlbum #MotionDesign pic.twitter.com/mdKBQKqsR9 — WOODKID (@Woodkid) December 11, 2019

Christine Lagarde

La Française Christine Lagarde a pris le 1er novembre dernier ses fonctions à la tête de la Banque centrale européenne (BCE), où elle succède à l'Italien Mario Draghi. Elle est ainsi devenue la première femme à exercer cette fonction. Les chantiers qui attendent l'ex-directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) sont conséquents. Dans un contexte économique difficile pour la zone euro, celle qui a été élue femme la plus influente de France aura pour mission principale de stimuler la croissance et de combattre le risque de récession.

Omar Sy

Omar Sy ne s'arrête pas. Après «Le chant du loup» et «Yao» en 2019, l'acteur va squatter le grand et le petit écran en 2020. Au cinéma, il sera à l'affiche du nouveau film de Michel Hazanavicius, «Le prince oublié», dès le 12 février, puis de «L'appel de la forêt», film américain attendu une semaine plus tard, avant le très attendu «Police», d'Anne Fontaine, prévu en mars ou avril. Mais c'est dans une série Netflix qu'il est certainement le plus attendu, puisqu'il endossera le costume d'Arsène Lupin dans «une relecture moderne et contemporaine» des aventures du célèbre gentleman cambrioleur.

Anne Hidalgo

Alors que la situation politique dans la capitale va être l'une des clés des élections municipales de mars (le 15 et le 22), la maire de Paris fait figure de favorite à sa succession. Après une année 2018 très compliquée, l'élue socialiste est en effet parvenue à remonter la pente. D'autant que face à elle, aucun de ses concurrents n'est – pour l'instant – parvenu à monter en puissance. Pas encore officiellement candidate, Anne Hidalgo devrait entrer en campagne dans le courant-janvier.

Teddy Riner

Double champion olympique en titre, Teddy Riner pourrait devenir, en juillet prochain à Tokyo, le premier Français à remporter une médaille d'or dans trois olympiades consécutives. Un véritable défi pour celui qui est revenu sur les tatamis en juillet dernier après une pause d'un an et demi. Mais celui qui aura 31 ans lors des Jeux a à cœur de continuer sa folle série d'invincibilité, qui dure depuis septembre 2010 (152 combats).

Henri Matisse

À l’occasion du cent-cinquantième anniversaire de la naissance d’Henri Matisse (1869-1954), le Centre Pompidou lui rend hommage au travers d’une exposition, à découvrir du 31 mai au 31 août 2020. L'occasion de (re)découvrir des tableaux incontournables du peintre, «qui explorent l’intrication texte/image au sein de son œuvre et offrent une lecture singulière de sa création», explique le musée.

Catherine Meurisse

Alors que 2020 a été déclaré année de la bande dessinée par Franck Riester, ministre de la Culture, la dessinatrice Catherine Meurisse a été désignée marraine de l'évènement aux côtés de Jul et Florence Cestac. Rescapée de l'attentat contre Charlie Hebdo, Catherine Meurisse avait raconté ce traumatisme dans «La légèreté» (éd.Dargaud) avant de continuer sa carrière de dessinatrice à travers une oeuvre prolifique et pleine de finesse. Les créations de l'auteure de BD célébrant l'art, la littérature et l'humour sont l'objet d'une exposition dans le cadre du Festival International de la BD d'Angoulême.

Philippe Martinez

Secrétaire général du deuxième plus puissant syndicat de France, la CGT, Philippe Martinez est l'un des fers de lance de la grève contre la réforme des retraites. Car après plus d'un mois de conflit, sa ligne n'a pas changé : il reste déterminé à peser de tout son poids pour la poursuite du mouvement social «jusqu'à obtenir le retrait» du projet. Un jusqu'au-boutisme qui avait toutefois échoué en 2018 lors de la protestation contre le changement de statut de la SNCF, après 36 jours de grève.

Laurent Pietraszewski

Nommé mi-décembre au poste de secrétaire d’Etat en charge des retraites, en remplacement du haut-commissaire démissionnaire Jean-Paul Delevoye, Laurent Pietraszewski sera sur le front dès la rentrée pour gérer cette réforme contestée. Les partenaires sociaux seront reçus le 7 janvier, mais le député LREM du Nord a d'ores et déjà prévenu : pas question de revenir sur la «suppression des régimes spéciaux».

Blanche Gardin

Si son humour noir a marque ces dernières années, Blanche Gardin ne compte pas s'arrêter là. Après la scène, elle débarque au cinéma avec plusieurs films prévus en 2020. Elle sera ainsi à l'affiche de «Selfie» et de «#Jesuilà», et pourrait même sortir son premier long-métrage en tant que réalisatrice.

François Fillon

A partir du 24 février (et jusqu'au 11 mars), l'ancien Premier ministre François Fillon, son épouse Penelope et son ancien suppléant à l'Assemblée Marc Joulaud seront jugés dans l'affaire des emplois fictifs dont aurait bénéficié Penelope Fillon. L'affaire avait plombé la campagne du candidat de la droite à la présidentielle de 2017.

Clarisse Agbegnegnou

Candidate au rôle de porte drapeau de la sélection nationale aux Jeux olympiques de Tokyo, la judokate a fait de ce rendez-vous sont objectif principal. Il faut dire que l'athlète de 27 ans, qui est devenue championne du monde des - de 63 kilos cet été pour la quatrième fois, est la grande favorite. Arrivera-t-elle à décrocher la seule médaille d'or qui manque à son palmarès ?

Boris Vian

En 2020, l'écrivain, chanteur et musicien Boris Vian, auteur nottament de «L'Ecume des jours», aurait eu 100 ans. Un anniversaire célébré tout au long de l’année, sous le parrainage du ministère de la Culture et celui de la Ville de Paris, à travers une multitude d’événements qui se tiendront partout en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, au Canada et aux États-Unis. Au programme : diffusion d'un court-métrage de Michel Gondry, concerts de jazz et exposition aux Deux Magots, et mêmes quelques surprises attendues dans le métro parisien.

Leïla Slimani

Prix Goncourt 2016 avec «Chanson Douce», dont l'adaptation sur grand écran est sortie en novembre dernier, Leïla Slimani fera son retour en librairies en 2020. Son ouvrage : le premier tome d'une trilogie, intitulée «Le pays des autres» (Gallimard), prévu en mars. La romancière y revient sur l'histoire de sa grand-mère maternelle, entre la France et le Maroc, au début des années 1950.

Alexandre Astier

C'est la fin d'un des serpents de mer les plus scrutés de France. Diffusé de janvier 2005 à octobre 2009 sur M6, le programme humoristique «Kaamelott», signé Alexandre Astier, est devenu un véritable phénomène. Plus de dix ans après le dernier épisode, le succès ne se dément pas. Alors qu'il avait laissé ses nombreux fans orphelins à la fin du Livre VI, qui appelait clairement une suite, Alexandre Astier leur avait donné beaucoup d'espoir lorsqu'il annonçait, en 2015, le projet d'une suite au cinéma. En janvier 2019, le tournage commençait, suivi de l'annonce de la date de sortie, le 14 octobre 2020. L'acteur-réalisateur-producteur, qui reprendra une partie de son casting d'origine (Christian Clavier, Audrey Fleurot, Lionel Astier, Franck Pitiot,...), y racontera le retour d'Arthur en Bretagne pour défaire l'armée de l'usurpateur Lancelot.

Manon Fleury

A seulement 28 ans, Manon Fleury est considérée comme une future grande de la gastronomie française. A la tête des cuisines du Mermoz (8e arrondissement de Paris), elle a été récompensée par le premier prix de la «Jeune Cheffe», décerné en fin d'année 2019 par «Elle à table». Mais le 20 décembre dernier, elle a annoncé son départ de l'établissement pour lancer sa propre aventure, être la «vraie» patronne de son restaurant. Si l'on n'en sait pas plus pour le moment, nul doute que ses qualités et ses valeurs (circuits courts, approche «zéro déchet»...) vont enchanter nos papilles en 2020.

Thibaud Pinot

Du 27 juin au 19 juillet prochains, tous les regards des fans de cyclisme devraient être tournés vers Thibaut Pinot. Romain Bardet absent, tous les espoirs français seront de nouveau tournés vers le coureur de Groupama-FDJ pour l'édition 2020 du Tour de France. En 2019, le grimpeur avait en effet rayonné avant d'être stoppé brutalement par une blessure. Il lui faudra donc un petit supplément de chance cette fois-ci pour l'emporter face à des cadors comme Bernal, Froome, Roglic ou Dumoulin.

Le Général de Gaulle

2020 sera l'année d'un triple anniversaire pour le général de Gaulle : les 130 ans de sa naissance le 22 novembre 1890 à Lille, les 80 ans de l’appel du 18 juin 1940, et les 50 ans de sa mort le 9 novembre 1970 à Colombey. Parmis les nombreuses cérémonies prévues, le président Macron se rendra le 9 novembre prochain en pèlerinage à Colombey-les-Deux-Eglises, en Haute-Marne, où le général est inhumé.

Clémence Botino

Couronnée Miss France 2020 le 14 décembre dernier, la Guadeloupéenne Clémence Botino, 22 ans, a basculé dans une autre dimension. Durant ces douze prochains mois, la jeune femme, qui succède à la Tahitienne Vaimalama Chaves, va représenter son pays à travers divers événements ou missions caritatives pour collecter des dons au profit d’associations humanitaires. Une nouvelle vie qui pourrait la mener à un autre succès en fin d'année, la couronne de Miss Monde ou de Miss Univers.