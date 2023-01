2023 : les grandes dates de l’année à venir

Avec la guerre en Ukraine, la Coupe du monde de football au Qatar ou encore les décès de la reine Elizabeth II et du Pape Benoît XVI, l'année 2022 a été marquée par plusieurs grands événements. 2023 promet d'être tout aussi intense. Voici les grandes dates de l’année à venir.

un rendez-vous Historique

Alors que la reine Elizabeth II s'est éteinte à l'âge de 96 ans le 8 septembre dernier, son fils, le roi Charles III, sera officiellement couronné le 6 mai 2023, au côté de son épouse Camilla qui sera, elle, couronnée reine consort.

L'événement, qui sera retransmis aux quatre coins du monde, sera historique puisqu'il se tiendra près de soixante-dix ans après le précédent, celui de la défunte monarque Elizabeth II, qui avait eu lieu le 2 juin 1953.

des sommets politiques

2023 sera aussi marquée par des rendez-vous politiques majeurs, à l'international. Ainsi, le 19 mai prochain les membres du G7 se rejoindront à Hiroshima, au Japon.

Le 9 septembre se réuniront les responsables des pays membres du G20 à New Delhi, en Inde. «Le Sommet sera l'aboutissement de tous les processus et réunions du G20 organisés tout au long de l'année entre ministres, hauts fonctionnaires et sociétés civiles», indique la présidence du G20 sur son site.

Du côté de la politique environnementale, les Emirats arabes unis accueilleront la COP28, le 30 novembre 2023, à Dubaï.

des échéances judiciaires

Au chapitre judiciaire, plusieurs affaires vont animer les tribunaux. Le lundi 9 janvier s'ouvre le procès en appel de l'affaire du Médiator.

Suivra le procès d'Alexandre Benalla, jugé le 27 janvier, pour des violences sur des manifestants en 2018.

Airbus et Air France connaîtront quant à eux leur jugement le 17 avril 2023, pour le crash du vol Air France 447 en provenance de Rio de Janeiro, et à destination de Paris, qui s'était abîmé dans l'océan Atlantique, entraînant la mort des 228 personnes à bord, en 2009.

des enjeux sportifs

L'année qui précède la tenue des Jeux Olympiques de Paris 2024 sera elle-aussi marquée par des événements sportifs cruciaux.

Le 20 juillet sera notamment donné le coup d'envoi de la Coupe du monde féminine de football organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Puis, le 8 septembre 2023, se tiendra la Coupe du monde de rugby organisée en France, avec des Bleus parmi les grands favoris.