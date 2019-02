Solange Séchan, la mère de Renaud, est décédée

Solange Séchan, la mère du chanteur Renaud, a été retrouvée sans vie le 25 janvier à son domicile du 14e arrondissement de Paris, deux semaines après la mort de l'aîné de la fratrie, Thierry.

«Pleurer sa mère, c’est pleurer son enfance. J’ai été un enfant, je ne le suis plus et je n’en reviens pas», ont écrit Renaud, son frère jumeau David, ses soeurs Nelly et Sophie et leurs enfants dans le faire-part de décès de Solange Séchan, 95 ans, publié ce samedi dans Le Monde, reprenant les mots du poète Albert Cohen.

Ses obsèques auront lieu «dans l'intimité familiale».

Thierry Séchan, le frère de Renaud, avait été retrouvé mort le 9 janvier dernier, victime d'un accident vasculaire cérébral à 69 ans. «Notre famille est effondrée ! Thierry n'était pas seulement mon frère aîné, il était vraiment le noyau central de notre clan», avait confié David Séchan à Ici Paris.