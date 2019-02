Accusations de plagiat : Yann Moix s'en prend à Gad Elmaleh

Dans sa chronique des «Terriens du samedi», Yann Moix n'a pas épargné Gad Elmaleh, actuellement empêtré dans un scandale de plagiat, initié par le youtubeur CopyComic.

L'écrivain a ainsi décerné un «Moix d'or» à l'humoriste, qu'il ne porte visiblement pas dans son coeur : «Gad Elmaleh est accusé une nouvelle fois de plagiat. Il a plagié des humoristes américains comme George Carlin et Martin Matte ou des humoristes français comme Dany Boon et Donel Jack'sman. Alors, faire rire avec l'humour d'autrui, c'est un peu comme faire jouir avec le sexe d'un autre», a déclaré Yann Moix.

Très remonté, le chroniqueur a ensuite poursuivi : «C'est un manque de respect, non pas pour le public. Le public s'en fiche. On lui donne à rire, il rit. Ce n'est pas un manque de respect pour le plagié. Pour le plagié, c'est un honneur. C'est un manque de respect pour soi-même. Mais le plagieur finit toujours par croire que ce qu'il a volé est de lui».

Dans une nouvelle vidéo publiée le 28 janvier dernier, le youtubeur CopyComic, qui dénonce les plagiats dans le monde du stand-up, a publié une vidéo de 13 minutes dans laquelle il expose Gad Elmaleh.

Ce n'est pas la première fois que l'humoriste français est embourbé dans une affaire de plagiat. Quelques mois plus tôt, alors que de nombreuses accusations le pointaient déjà du doigt, Gad Elmaleh avait tenté d'éteindre la polémique : «Dire que je m'inspire de Jerry Seinfeld, comme dirait un politique s'il était là, c'est un secret de polichinelle (...) Est-ce que je me suis inspirée de Jerry Seinfeld ? Ces vingt secondes, j'ai envie de dire que ce n'est rien à côté de ce que je lui prends tous les jours. Je lui prends des heures entières d'inspiration», avait-il justifié.

Désormais banni du plus grand cabaret de Montréal, l'humoriste a néanmoins reçu le soutien du célèbre comique américain, qui a déclaré sur Twitter : «J'ai rencontré Gad Elmaleh il y a douze ans, je me suis tout de suite dit que c'était un vrai comique. Allez le voir, il est brillant».

I met @gadelmaleh 12 years ago, and I instantly recognized him as a true comedian. Go see him, he’s brilliant. pic.twitter.com/6kBSFMgrSo

— Jerry Seinfeld (@JerrySeinfeld) 30 janvier 2019