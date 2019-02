Paris : un grand plan pour faire de la capitale un vaste terrain de sport

C’est le grand thème de ce conseil de Paris, qui s’ouvre ce lundi 4 février : la pratique sportive dans la capitale. A ce sujet, un grand plan – qui vise à faire de la capitale une ville dédiée au sport – vient d'être voté par les élus.

Alors que la capitale s’apprête à accueillir les JO en 2024, la création ou l'amélioration des équipements sportifs ainsi que l’accessibilité aux sports pour tous sont une priorité pour la municipalité ces prochaines années.

Jean-François Martins, l'adjoint en charge du sport à Paris, va donc présenter son grand plan «Paris plus sportive». Un document unique selon lui, puisque la capitale «ne s’était encore jamais dotée d’un document cadre sur la stratégie à tenir pour améliorer la pratique sportive».

«Nous souhaitons produire une nouvelle offre sportive dans une ville extrêmement dense, et trouver des solutions afin de favoriser le sport de proximité», a ainsi fait savoir l'élu qui est également en charge des JO à Paris.

Au programme donc, trois défis. Celui de «produire plus d’espaces sportifs», en construisant notamment de nouvelles structures (15 nouveaux gymnases et 3 piscines en six ans) et en continuant d’investir (380M€).

Puis, celui de «faire des clubs la pierre angulaire du sport parisien», en les soutenant financièrement et administrativement. Concrètement, un plan de formations gratuites devrait être lancé et 17 club-houses devraient être créés en 2019 au sein des équipements de la ville pour accueillir les événements et les familles.

Enfin, celui d'«aller chercher de nouveaux pratiquants», en favorisant l'accessibilité à tous : aux familles, aux seniors, aux femmes, aux enfants, aux personnes en situation de handicap, aux habitants des quartiers populaires ou encore aux actifs.

Pour cela, un site internet dédié à la disponibilité et à la réservation des espaces sportifs parisiens va être créé – sur le même principe que celui qui existe pour les tennis par exemple. Et de nouveaux terrains de sport vont investir l'espace public, sur les grandes places de la capitale notamment où des cours gratuits et ouverts à tous seront organisés.