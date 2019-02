Incendie à Paris : les pompiers de Paris salués pour leur courage

Moins d’un mois après l’explosion ayant dévasté une boulangerie 6, rue de Trévise dans le 9e arrondissement, les pompiers de Paris ont une nouvelle fois été mis à rude épreuve après le violent incendie du 17 bis rue Erlanger dans le 16e. Leur action a été de nouveau saluée.

C’est leur détermination doublée d’un courage inébranlable qui était particulièrement mis en avant. En effet, la configuration des lieux – un immeuble sur cour -, a rendu l’accès au feu impossible, même avec les moyens élévatoires aériens. Il a donc fallu se tourner vers un dispositif de secours «B», consistant à crocheter de balcon en balcon une échelle à coulisse.

Un moyen de sauvetage particulièrement éprouvant puisqu’il implique d’escalader les étages à la seule force des bras. «Je voyais les pompiers qui montaient qui descendaient et l'enfer de ce feu qui ne se calmait pas, jamais. Ils éteignaient, ça se rallumait», raconte à l’AFP une habitante d'un immeuble adjacent. «On a apporté de l'eau aux pompiers, des packs d'eau. On les voyait se relayer, ils sortaient de là, ils étaient KO», explique un autre témoin.

Au total, les pompiers de Paris ont procédé au sauvetage de 50 personnes. Et si Emmanuel Macron a rapidement exprimé salué le courage des sauveteurs, il a depuis été suivi par une foule de Français témoignant leur gratitude à l'égard des sauveteurs.

On ne le dira jamais assez, le courage de ces homme qui, tout le temps, sauve des vies au mépris de la leur ! Respect et chapeau bas Messieurs....

Mais je voulais témoigner: on dit souvent le courage des @PompiersParis on ne répète pas assez leur incroyable douceur, leur psychologie et ce sang froid quasi surhumain au milieu d'un brasier. Cette nuit ils ont sauvé, sous mes yeux, dix vies. Nous leur sommes tous redevables.

— Celine Lis-Raoux (@LisRaoux) 5 février 2019