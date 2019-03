L’interview d’une femme expliquant pourquoi elle a tué son enfant handicapé choque

Une interview d’une femme par Konbini, mise en ligne lundi 4 mars, agite les réseaux sociaux. Dans un entretien avec le journaliste Hugo Clément, Ane Ratier a expliqué pourquoi elle a donné la mort en 1987 à son fils de trois ans, lourdement handicapé depuis la naissance.

Celle qui fait la promotion de son livre-témoignage justifie son acte au micro d'Hugo Clément, expliquant que dès la naissance, «le manque d'oxygène avait détruit en grande partie le cerveau» de son fils, qui ne pouvait ensuite ni marcher, ni se tenir droit. «Il n'avait aucun espoir d'amélioration», assure-t-elle.

Le Mans : deux mères d'enfants handicapés grimpent sur une grue et crient leur désarroi

Trois ans après sa naissance, elle explique avoir vidé «tout le tube de neuroleptiques» dans lequel elle a mis un peu de lait pour les faire ingérer à son fils. L'enfant tombe dans le coma et meurt trois jours plus tard.

En 1987, Anne Ratier a donné la mort à son fils de 3 ans, lourdement handicapé depuis la naissance. Aujourd’hui, elle dévoile son secret dans un livre et explique son geste à @hugoclement . pic.twitter.com/wke6R7EQid

Mais cet acte assumé est loin de faire l'unanimité sur les réseaux sociaux, qui s'indignent de voir une mère raconter comment elle a tué son enfant handicapé. Certains accusent même Hugo Clément de faire l'apologie du meurtre.

Heu... Vive l'eugénisme c'est ça ??? C'est quoi cette horreur ! Je suis autiste et donc concerné par les discours d'eugénisme directement et c'est choquant, écoeurant, je manque de mot pour notifier le dégoût profond de ce type de propos et qu'elle puisse être mise en lumière.

— Angie (@AngiepasBenji) 5 mars 2019