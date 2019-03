Paris : quels sont les 2 scooters électriques disponibles en free-floating dans la capitale ?

Depuis plus d'un an, deux scooters électriques en libre-service sont disponibles en libre-service à Paris : Cityscoot et Coup. Rapidement adoptés, ils sont devenus des acteurs incontournables des nouvelles mobilités parisiennes. A tel point que les deux marques ne cessent de croître.

Déployés au moment même où le nouveau Vélib' peinait clairement à remplacer l'ancien, les deux marques ont profité d'une relative agonie des alternatives «écolo» aux transports en commun surchargés pour faire leur place dans la capitale.

Cityscoot

Avec 3.400 scooters disponibles en libre-service dans sept villes franciliennes (Paris (75), Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Montrouge et dernièrement Malakoff (92)), Cityscoot a su se rendre indispensable à ceux qui l'utilisaient.

Désormais disponible 24h/24 depuis le 1er mars, le service devrait augmenter sensiblement le nombre de ses locations. Depuis peu, le groupe a également augmenté ses prix de location, en passant à 28 centimes la minute (22 centimes la minute en abonnement). Soit 5,6 euros pour 20 minutes de location (4,4 euros pour 20 minutes de location en abonnement).

Mode nuit activé !





Dès aujourd'hui vous pouvez profiter de Cityscoot 24h/24





L'équipe reste à votre écoute en cas de besoin, de jour comme de nuit #cityscootbynight #greatnews #scootinthecity pic.twitter.com/PKcaYw54ID — Cityscoot (@CityscootParis) 1 mars 2019

Coup

Grâce à une année couronnée de succès dans la capitale, Coup a tenu la distance derrière Cityscoot et promet de déployer 500 scooters supplémentaires, d'ici à l'été. Ce qui permettrait à la marque de jouir d'une flotte de 2.200 scooters à Paris (1.700 aujourd'hui).

A partir du 1er avril, Coup évolue, adapte ses prix et modernise son application, afin de devenir plus pratique et plus accessible. A cette date, le service sera ainsi disponible dès 18 ans (contre 21 ans auparavant) et le temps minimal sera réduit à 10 minutes (contre 30 aujourd'hui), avec une tarification «à la minute».

Pour emprunter l'un de ces petits scooters noirs, il suffira donc de le géolocaliser et de le débloquer à l'aide de l'application. Ensuite, il faudra compter 28 centimes la minute : soit à titre d'exemple, 5,6 euros pour 20 minutes de location ou encore 8,4 euros pour 30 minutes de location.