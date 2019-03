Il menace son gendre avec une batte car il ne veut pas finir le cubi de vin

Alors que la soirée du samedi 16 mars entre un beau-père et son gendre se déroulait en enchaînant les verres de vin, à Juigné-sur-Sarthe, la situation s’est dégradée lorsque ce dernier a voulu rejoindre sa femme et aller se coucher.

Regrettant son départ, le beau-père a d’abord tenté de le retenir, pour «finir le cubi». Le jeune homme a préféré décliner pour rejoindre la chambre à coucher du couple, provoquant la colère de son aîné.

Celui-ci s’est alors saisi d’une batte de baseball et est entré dans la chambre, levant l’objet dans une position prête à frapper. S’il n’est pas allé plus loin, les deux hommes se sont tout de même battus à mains nues, entraînant six jours d’ITT pour le beau-père et deux pour le gendre, rapportent Les nouvelles de Sablé.

déjà sous régime de semi-liBerté

Jugé lundi par le tribunal correctionnel du Mans, l’homme de 49 ans a été condamné à un an de prison, dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve. Il faut dire que son casier était déjà chargé, puisqu’il purgeait une peine sous le régime de semi-liberté, pour des violences conjugales datant de 2018.

Il devra également suivre des soins pour son addiction à l’alcool et indemniser son gendre, pour le préjudice physique et moral.