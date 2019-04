Twitter bloque une campagne du gouvernement appelant à voter aux européennes

Une campagne du ministère de l'Intérieur incitant à voter aux élections européennes a été refusée par Twitter, qui avance le risque d'enfreindre la nouvelle loi française contre les «fake news».

Coordonnée par le Service d'information du gouvernement (SIG), la campagne «#Ouijevote» n'a pas pu donner lieu, comme prévu, à des tweets sponsorisés – une option qui permet de payer pour mettre en avant des messages.

Promulguée le 22 décembre, la loi «relative à la manipulation de l'information», voulue par Emmanuel Macron et adoptée par le Parlement à l'automne, impose notamment aux principales plateformes numériques comme Google, Facebook ou Twitter, de fournir les informations (montant versé, identité des promoteurs...) sur les publicités politiques qu'elles diffusent contre rémunération sur leur site, afin d'éviter des manipulations et ingérences électorales.

Un «baroud d'honneur» de Twitter, selon le gouvernement

La direction du SIG rejette la responsabilité sur le réseau à l'oiseau bleu. Elle explique que, contrairement à Google et Facebook, «Twitter ne sait pas» intégrer ces informations sur les publicités politiques, et a donc «décidé d'avoir une politique complètement jusqu'au-boutiste, qui est de couper toute campagne dite de nature politique».

Or, selon l'organe dépendant de Matignon, le clip bloqué depuis une dizaine de jours «est une campagne d'information publique [et] d'incitation à l'inscription au vote», et non «une campagne politique ou d'un parti». «Ce n'est pas que la loi se retourne contre nous, c'est un hébergeur qui ne s'y conforme pas. C'est, selon nous, un baroud d'honneur de leur part pour pouvoir remettre sur la table une discussion visant à aménager des dispositifs» prévus par la loi, estime-t-on encore côté gouvernemental.

En novembre dernier, une première vidéo du gouvernement appelant à se rendre aux urnes le 26 mai avait été amplement critiquée par l'opposition, du PS au RN en passant par Génération.s, qui la jugeait partisane. Le clip en question mettait en avant des enjeux du scrutin (immigration, écologie, emploi...) avec des images d'actualité ou catastrophistes, sur fond de musique de film.