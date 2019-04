La première boxeuse iranienne de l'histoire gagne son combat en France

Une victoire pour l'histoire. Le 13 avril, Sadaf Khadem a gagné son premier combat de boxe anglaise lors d'une rencontre à Royan (Charente-Maritime). Mais plus qu'un simple combat, il s'agissait de la première confrontation officielle pour une boxeuse iranienne.

Ce sport est interdit aux femmes au sein de la République islamique d'Iran. À 24 ans, elle a donc bravé un interdit devant 1.500 personnes environ, face à Anne Chauvin, une Française. Elle a remporté ce combat aux points, au bout de trois rounds.

Dans son discours d'après-match, les larmes aux yeux, l'Iranienne a déclaré avoir «gagné pour les femmes et on doit être forte partout pour gagner pour les femmes. (...) Les femmes peuvent franchir les montagnes si elles le veulent.»

Sadaf #Khadem a gagné son pari hier soir : être la première Iranienne à gagner un combat de boxe officiel. Espérons que sa belle histoire ait une suite... pic.twitter.com/Q8GKux4is1 — Christophe Diremszian (@chr069) 14 avril 2019

Professeure de fitness à Téhéran, Sadaf Khadem est entrainée par Mahyar Monshipour, ancien champion du monde iranien, naturalisé français. C'est lui qui a organisé ce combat en France. «L'idée est venue quand le CIO (Comité international olympique), a sommé les pays, qui ne rendaient pas tous les sports mixtes, à les rendre mixtes dans leur pays sous peine d'exclusion des équipes masculines des Jeux olympiques», a-t-il expliqué.

Le nouveau symbole de la boxe en Iran devrait faire son retour au pays dans quelque temps, alors que son combat a été diffusé sur Iran International TV. Contacté par Cnews, son coach affirme qu'elle ne risque rien une fois arrivée à Téhéran, malgré l'interdiction de pratiquer la boxe : «c'est une icône, et on ne touche pas aux icônes». Si de prochains combats ne sont pas encore à l'ordre du jour, Mahyar Monshipour assure qu'il a d'ores et déjà reçu plusieurs offres. Sadaf Khadem n'est donc pas prête de se coucher.