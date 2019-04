En direct, incendie en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris : risque d'effondrement de l'édifice, la toiture ravagée

Depuis 18h50, un important incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris en travaux. La flèche de l'édifice s'est effondrée vers 19h50. Des pompiers ont pu accéder au bâtiment mais font toujours face à d'immenses flammes et le risque d'un effondrement complet du bâtiment n'est pas écarté.

«Sauver Notre-Dame n'est pas acquis», a indiqué le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nuñez vers 21h45. «On n'est pas sûr de pouvoir enrayer la propagation au beffroi nord. Si celui-ci s'effondre, je vous laisse imaginer l'ampleur des dégâts», a déclaré à ses côtés le général Jean-Claude Gallet, commandant de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Le périmètre est totalement bouclé - une partie de l'île de la Cité a été évacuée -. 400 pompiers ont été mobilisés et plusieurs d'entre eux ont été intoxiqués. Une enquête a été ouverte.

Selon les pompiers de Paris, l'incendie de très grande ampleur est «potentiellement lié» aux travaux de rénovation du monument. Le feu a pris dans les combles et semble être parti au niveau d'échafaudages installés sur le toit de la cathédrale. Son origine est pour l'heure inconnue.

Emmanuel Macron a reporté son allocution télévisée prévue lundi soir et s'est rendu sur place. Le chef de l'Etat a fait état de sa vive émotion sur Twitter. «Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous.», a-t-il réagi.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos et vidéos montrant la cathédrale sinistrée ont été publiées.

L'information faisait la une lundi soir des médias du monde entier et de nombreuses personnalités politiques témoignaient de leur émotion.

"Deep emotion in the face of this dramatic fire at the cathedral #NotreDame de Paris, inscribed as #WorldHeritage in 1991. @UNESCO is closely monitoring the situation and is standing by France's side to safeguard and restore this invaluable heritage." https://t.co/WsGoSym4gD

— UNESCO (@UNESCO) 15 avril 2019