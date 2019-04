Incendie de Notre-Dame de Paris : un élu francilien fait un parallèle avec le 11-Septembre

Alors qu'il était interviewé par la chaîne d'information américaine Fox News, Philippe Karsenty, élu à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a déclaré qu'il refusait de croire que l'incendie de Notre-Dame de Paris puisse être dû à un accident.

«Même si personne n’est mort, c’est un peu le 11 septembre français», a tout d'abord indiqué par téléphone le politique de 52 ans, ravivant ainsi auprès du public américain le traumatisme des attentats terroristes du 11 septembre 2001, à New-York, où près de 3.000 personnes sont mortes.

Puis de poursuivre : «C’est très choquant. [...] Nous devons savoir que des églises sont vandalisées en France toutes les semaines. Bien sûr, le politiquement correct va vouloir nous faire croire que c’est un accident».

Des propos qui lui ont valu d'être immédiatement coupé et recadré sèchement par le journaliste Shepard Smith puisqu'au moment où Philippe Karsenty s'exprime, personne n'est encore en mesure de connaître les circonstances précises du drame et donc de savoir si l'incendie est volontaire ou d'origine accidentelle.

A surreal moment on Fox, Shepard Smith has to abruptly end an interview with a French elected official who says about the Notre Dame fire that the "politically correct will try to tell you this is an accident" pic.twitter.com/aUwoH7YVpl

— Tyler Monroe (@tylermonroe7) 15 avril 2019