En direct, Notre-Dame de Paris : le Conseil des ministres va être entièrement consacré à l'incendie

Un important incendie a éclaté lundi vers 18h50 à la cathédrale Notre-Dame de Paris en travaux. La charpente a été emportée et la flèche s'est effondrée mais l'édifice est toujours debout. Le feu est désormais éteint mais l'effondrement de deux pignons est toujours à craindre. Alors qu'on le croyait fondu, le coq de la flèche a été retrouvé dans les décombres.

Le conseil des ministres consacré à notre-Dame

Au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, qui a annoncé vouloir reconstruire la cathédrale d'ici à 5 ans, le Conseil des ministres de ce mercredi 17 avril sera entièrement consacré à Notre-Dame.

UNE COLLECTE nationale LANCéE

Afin de reconstruire la «forêt», nom donné à la charpentre parti en flammes, l'assureur Groupama, investisseur institutionnel et propriétaire terrien, a offert les 1.300 chênes centenaires nécessaires pour reconstruire la charpente de Notre-Dame-de-Paris. Les arbres seront prélevés en Normandie.

Par ailleurs, la Fondation du patrimoine a lancé une «collecte nationale» pour la reconstruction de l'édifice. L'Unesco a indiqué se tenir «aux côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable».

Les dons ont afflué dès mardi matin. La famille héritière de L'Oréal, les Bettencourt-Meyers, ainsi que le géant mondial des cosmétiques ont annoncé mardi un don total de 200 millions d'euros pour Notre-Dame de Paris, dont 100 millions d'euros via la fondation Bettencourt Schueller.

Il s'agit pour l'heure du don le plus important pour reconstruire la cathédrale dévastée lundi soir par le feu, autant que celui du groupe LVMH et de la famille Arnault. De leur côté la famille d'industriels Pinault (Kering) et le géant pétrolier Total ont annoncé débloquer 100 millions d'euros chacun. Les dons d'entreprises et de fortunes françaises dépassent les 700 millions d'euros. La région Ile-de-France va quant à elle débloquer 10 millions d'euros d'aide d'urgence.

Les oeuvres transférées

Les oeuvres et reliques sauvées de l’incendie à Notre-Dame sont transférées de l’Hôtel de ville de Paris vers le Musée du Louvre.

Transfert des oeuvres et reliques sauvées de l’incendie à #NotreDame de l’Hôtel de ville de @Paris vers le @MuseeLouvre pic.twitter.com/MswLV3q9kd — Ismail M. (@isma_mans) 16 avril 2019

Le feu est éteint», des «vulnérabilités» identifiées sur la structure

L'incendie qui a ravagé Notre-Dame est «totalement éteint», ont annoncé les pompiers de Paris, peu avant 10h. «La phase est désormais à l'expertise», a ajouté Gabriel Plus, porte-parole de la brigade des sapeurs-pompiers.

#intervention Retour en images sur le feu à #NotreDame de Paris qui a mobilisé près de 400 pompiers. pic.twitter.com/O9ELwENcoY — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 avril 2019

Mardi matin, Laurent Nunez avait confirmé lors d'un point presse que le «péril du feu est écarté». Désormais «le sujet est bâtimentaire : savoir comment la structure va résister au très grave incendie», avait-il précisé. Une réunion d'experts, avec notamment des architectes du bâtiment de France, a démarré vers 8h pour «essayer de déterminer si la structure est stable, et si les sapeurs-pompiers peuvent s'engager l'intérieur».

Peu après 13h, Laurent Nunez a indiqué que des «vulnérabilités» de la structure avaient été identifiées, notamment au niveau de la voûte. Sur RTL, le ministre de la Culture Franck Riester a indiqué mardi être inquiet pour l'effondrement de deux pignons, «le pignon du transept nord et le pignon central triangulaire».

De son côté, la société d'échafaudage a assuré que les procédures de sécurité «ont été respectées».

PLUS DE 400 POMPIERS MOBILISÉS, L'ORIGINE DU SINISTRE INCONNUE

Près de 400 pompiers ont été mobilisés toute la soirée et la nuit. Ce mardi, 100 soldats du feu restent engagés sur les lieux.

Selon les secours, l'incendie de très grande ampleur est «potentiellement lié» aux travaux de rénovation du monument. Le feu a pris dans les combles et semble être parti au niveau d'échafaudages installés sur le toit de la cathédrale. Son origine est pour l'heure inconnue.

Une enquête a été ouverte pour «destruction involontaire par incendie». Les enquêteurs ont entamé dès la nuit de l'incendie les auditions des ouvriers travaillant sur le chantier. Ce mardi matin, le procureur de la République de Paris a indiqué que la piste accidentelle était privilégiée. «Cinq entreprises intervenaient sur le site. Dès aujourd'hui, ont débuté des auditions d'ouvriers, d'employés de ces entreprises [...] Ils sont une quinzaine à être intervenus, à avoir été présents hier», a ajouté Rémy Heitz.

Des dégâts considérables

Si la façade et les tours du monument ont pu être sauvées, le «bilan matériel est dramatique». «L'ensemble de la toiture est sinistrée, l'ensemble de la charpente est détruite, une partie de la voute s'est effondrée, la flèche n'existe plus», a ainsi détaillé le lieutenant-colonel Gabriel Plus.

La feu s'était en effet propagé sur l'ensemble de la toiture, soit sur 1.000 mètres carrés.

En revanche, plusieurs oeuvres qui se trouvaient à l'intérieur de l'édifice ont pu être sauvées. C'est notamment le cas de couronne d'épines et la tunique de Saint Louis. Selon la fédération du bâtiment spécialisée dans les monuments historiques, dix ou quinze ans seront nécessaires pour rénover Notre-Dame. Alors qu'on le croyait fondu, le coq a finalement été retrouvé.

Incroyable! Un de nos adhérents du @GMHistoriques a retrouvé dans les décombres le coq du haut de la flèche de #NotreDame Son intuition était la bonne! Merci à nos bâtisseurs passionnés du patrimoine pour leur engagement: Le savoir-faire français est là. #ReconstruireNotreDame pic.twitter.com/EG2yyj28Bm — Jacques CHANUT (@chanutj) 16 avril 2019

Les agents du @MinistereCC, épaulés par les équipes de l’archevêché, les @PompiersParis et les forces de sécurité, évacuent les œuvres se trouvant à l’intérieur de la cathédrale. Elles sont progressivement mises en sécurité. #NotreDame pic.twitter.com/iINHyUqJME — Franck Riester (@franckriester) 15 avril 2019

Les cloches à l'unisson mercredi

Les cloches des cathédrales de la centaine de diocèses en France sonneront toutes mercredi à 18H50, après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris dans la nuit de lundi à mardi. Toutes les cloches des cathédrales de France sonneront mercredi à 18H50, «heure du début de l'incendie à Notre-Dame», en «solidarité avec le diocèse de Paris», a annoncé la Conférence des évêques de France sur Twitter.

En solidarité avec le @dioceseparis toutes les cloches des cathédrales de France sonneront demain mercredi 16 avril à 18h50, heure du début de l’incendie à Notre-Dame #NotreDame #Paris #IncendieNotreDameDeParis

https://t.co/cAV0LXYnJ6 pic.twitter.com/SZ7mqO6zGe — Eglise Catholique (@Eglisecatho) 16 avril 2019

«NOUS REBÂTIRONS NOTRE-DAME», assure EMMANUEL MACRON

Le président avait reporté son allocution télévisée prévue lundi soir et s'était rendu sur place.

Le chef de l'Etat avait salué l'action des pompiers et fait état de sa vive émotion. «Ce qui s'est passé est un terrible drame (...). Mais le pire a été évité, la façade et les deux tours ont été préservées. Les pompiers devront encore lutter longtemps avant de pouvoir éteindre le feu (...). Nous rebâtirons Notre-Dame».

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 avril 2019

Interrogé par l'AFP, Stéphane Bern a estimé qu'il faudra «dix à vingt ans minimum» pour la restauration complète. «Cette fois, ce n'est pas l'argent qui va manquer, mais tout va prendre du temps, il va falloir faire un état des lieux de la charpente, des rosaces, de la voûte, étudier comment stabiliser et sécuriser», a-t-il détaillé.

émotion mondiale

L'information faisait la une des médias du monde entier et de nombreuses personnalités politiques témoignaient de leur émotion.

Le monde entier a les yeux rivés sur #NotreDame pic.twitter.com/hr5qU9g8PA — Pierre Chausse (@MonsieurPierre) 15 avril 2019

"Deep emotion in the face of this dramatic fire at the cathedral #NotreDame de Paris, inscribed as #WorldHeritage in 1991. @UNESCO is closely monitoring the situation and is standing by France's side to safeguard and restore this invaluable heritage." https://t.co/WsGoSym4gD — UNESCO (@UNESCO) 15 avril 2019