Impôts 2019 : comment bénéficier d’une aide gratuite pour remplir votre déclaration de revenus ?

Afin d'aider les contribuables dans leur déclaration de revenus, des spécialistes de la fiscalité se mobilisent durant quelques jours chaque année.

L'important est de bien vérifier et/ou remplir les cases de la déclaration de revenus ainsi que ses annexes, rappelle le site «Mieux vivre votre argent».

La disparition complète des déclarations n’étant pas pour cette année, l’idée est de vérifier l’exactitude des chiffres reportés sur ce fameux formulaire «2042», provenant des employeurs, caisse de retraite ou établissements bancaires pour les intérêts des placements.

En cas de doute, des spécialistes de la fiscalité peuvent vous accompagner gratuitement via des rendez-vous gratuits effectués sur place ou par téléphone.

Experts comptables : du 16 au 22 mai 2019

Durant cette semaine du mois de mai, partout en France, des experts comptables délivrent des consultations gratuites accessibles sans rendez-vous. Elles se déroulent, au choix, par téléphone, ou en face à face :

Allo Impôt : 08000 65432. Ce numéro vert (appel gratuit) est mis en place par l’Ordre des experts-comptables. Les appels peuvent avoir lieu du jeudi 16 au mercredi 22 mai 2019 (sauf week-end et lundi de Pentecôte) de 9h à 18h. Deux nocturnes sont programmées : les jeudi 16 mai et lundi 20 mai jusqu’à 21h.

Les consultations gratuites organisées dans les Conseils régionaux de l’Ordre : pour connaitre le point de rencontre le plus proche de chez vous et les horaires de consultations, rendez-vous sur www.allo-impot.fr.

En Ile-de-France des consultations individuelles, gratuites et sans rendez-vous sont organisées dans les locaux de l’Ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France, 50 rue de Londres, 75008, du jeudi 16 au mercredi 22 mai de 9h à 18h (9h à 13h le samedi 18 et nocturnes les 16 et 20 mai jusqu’à 21h)

Les services fiscaux : jusqu’à la fin de la campagne des impôts 2019

Les agents des impôts peuvent également être contactés à travers :

«Impôts Service» : 0810 467 687 (coût moyen de six centimes d’euro par minute hors coût d’interconnexion éventuel de votre opérateur), du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 9h à 19h.

Via Impôts.gouv.fr : en utilisant la messagerie accessible après connexion sur votre espace personnel sur ordinateur ou depuis l’application mobile. Cliquez ensuite sur «Ma messagerie sécurisée» pour envoyer votre question. Pour créer un espace en ligne, vous devez vous munir de votre numéro fiscal, de votre numéro de déclarant en ligne et du revenu fiscal de référence figurant sur votre dernier avis d’impôt sur le revenu (2018).

A votre centre des finances publiques : les agents peuvent être consultés directement sur place, soit par téléphone ou par courriel. Le numéro et l’adresse de contact figurent sur la déclaration de revenus ou l’avis d’imposition 2017. Il est également possible de prendre rendez-vous (depuis impots.gouv.fr) pour un accueil personnalisé et sans attente.