Près de la moitié des Français ont déjà fumé du cannabis

«Parmi les drogues illicites, le cannabis demeure la première substance consommée». Dans son rapport, publié ce jeudi, l’Observatoire des drogues et toxicomanies affirme que 45 % Français en ont déjà fumé au cours de leur vie.

Dans le détail, ils sont 11 % à l’avoir fait dans l’année, et 6 % durant le dernier mois. Le document, qui est publié tous les cinq ans, pointe par ailleurs que l’âge moyen des consommateurs augmente petit à petit, puisqu’ils continuent à en fumer en vieillissant. Pour autant, c’est l’utilisation de la substance chez les plus jeunes qui inquiète, puisque 7 % des moins de 17 ans auraient un «usage problématique du cannabis», comme l'a indiqué le directeur de l’Observatoire à Franceinfo.

cocaïne, MDMA ou ecstasy de plus en plus facile à trouver

Dans le même temps, la consommation des drogues de synthèse augmente dangereusement. La cocaïne a atteint un palier record, avec 1,5 % des Français avouant en avoir pris dans l’année écoulée. Par ailleurs, 68 substances différentes ont été recensées par le rapport, sur un laps de temps allant de 2008 à 2017.

La cocaïne, la MDMA, l’ecstasy ou l’héroïne sont de plus en plus présentes sur le marché et faciles à se procurer, même pour les mineurs. Les achats sur internet et les livraisons directement à domicile se sont ainsi multipliés, pointe l’Observatoire.