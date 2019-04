Nicolas Sarkozy personnalité politique préférée des Français

Les absents ont la cote. Nicolas Sarkozy a été désigné personnalité politique préférée des Français (ou la moins rejetée), selon le baromètre Odoxa paru ce lundi. Il est suivi de près par Ségolène Royal.

L’ancien président de la République obtient 30 % d’opinions favorables, avec 9% des personnes interrogées qui le soutiennent et 21% qui éprouvent de la sympathie pour lui. Son adversaire du second tour à la présidentielle 2007 récolte 26 % d’opinions favorables (4% de soutien et 22% de sympathie). Marine Le Pen est au même niveau (26 %), mais avec un plus grand taux de personnes la soutenant (12%).

Suivent Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, Xavier Bertrand, président Les Républicains des Hauts-de-France, et Marion Maréchal, chacun avec 25 %.

Jean-Luc Mélenchon arrive ensuite (22%), puis Bruno Le Maire, Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan (20%). Laurent Wauquiez obtient 18 % d’opinions favorables, mais seulement 2% de soutien.

les candidats aux européennes à la peine

A noter également que les leaders des partis extrémistes, Marine Le Pen (RN) et Jean-Luc Mélenchon (LFI) sont ceux ayant le plus grand taux de rejet, avec 51 % et 50 %. La dirigeante du Rassemblement national obtient en revanche le plus haut score de soutien (12%), devant sa nièce Marion Maréchal (11%).

Parmi les candidats aux élections européennes (qui se dérouleront le 26 mai), les scores sont bas. Yannick Jadot (EELV) est à 12%, devant Manon Aubry (LFI), Jordan Bardella (RN) et Raphaël Glucksman (Place publique), à 10% d’opinions favorables. Nathalie Loiseau (LREM, 9%) et François-Xavier Bellamy (LR, 8%) sont derrière.