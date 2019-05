En direct, incendie de Notre-Dame de Paris : le projet de loi pour la restauration à l'Assemblée le 10 mai

Plus d'une semaine après l'important incendie qui a en partie ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris en travaux, l'émotion reste immense. Des fragilités de la structure inquiètent toujours.

Les 16 statues de Notre-Dame qui ont échappé à l'incendie présentées au public

Déposées cinq jours avant l'immense incendie qui a ravagé une partie de Notre-Dame de Paris, les 16 statues qui ornaient le toit de la cathédrale vont être présentées au public chaque samedi du mois de mai à Marsac-sur-l'Isle (Dordogne).

le projet de loi pour la restauration à l'Assemblée le 10 mai

sur le sujet. Un record absolu pour une série télévisée.

L'Assemblée nationale examinera le 10 mai le projet de loi pour la restauration de Notre-Dame, qui autorise des dérogations aux normes des marchés publics et de protection patrimoniale, a-t-on appris mardi de source parlementaire.

La date a été fixée en conférence des présidents de l'Assemblée, qui réunit autour de Richard Ferrand les chefs de file des groupes politiques et le ministre des Relations avec le Parlement Marc Fesneau.

Examiné cette semaine en commission, le projet de loi «pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet», propose aussi des avantages fiscaux pour les donateurs, un comité de contrôle pour «le bon emploi des fonds» et un établissement public chargé de concevoir et réaliser les travaux. Le texte sera défendu par le ministre de la Culture Franck Riester.

plus de 1.000 experts appellent Emmanuel Macron à éviter la «précipitation



Plus d'un millier d'experts du patrimoine invitent le président de la République à éviter la «précipitation» dans la restauration de la cathédrale Notre-Dame et à ne pas s'affranchir des règles de protection du patrimoine, dans une tribune publiée sur le site du Figaro.

«N'effaçons pas la complexité de la pensée qui doit entourer ce chantier derrière un affichage d'efficacité», interpellent 1.170 conservateurs, architectes et professeurs français et étrangers dans ce texte mis en ligne dimanche, alors qu'Emmanuel Macron a promis de reconstruire d'ici cinq ans le joyau de l'art gothique en partie détruit par un incendie il y a deux semaines.

«Prenons le temps de trouver le bon chemin et alors, oui, fixons un délai ambitieux pour une restauration exemplaire», plaident-ils.

Les signataires, parmi lesquels le conservateur des monuments nationaux, Laurent Alberti, critiquent le choix du gouvernement de passer pour ce chantier par un projet de loi autorisant des dérogations aux normes de protection patrimoniale.

Les «choix» pour la restauration du monument doivent se faire «en ayant une approche scrupuleuse, réfléchie, de la déontologie» ajoutent-ils dans cette tribune, intitulée «Monsieur le Président, ne dessaisissez pas les experts du patrimoine!».

Plusieurs voix dans le monde de la culture, dont l'animateur Stéphane Bern et l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, ont également exprimé leur préoccupation à l'encontre de ces dérogations.

Le ministère de la Culture a pour sa part assuré qu'il ne s'agissait «nullement de déroger aux principes fondamentaux de la protection du patrimoine». Les règles, pour les dérogations, «sont très étroitement délimitées» et l'exposé des motifs de la loi «vise spécifiquement la législation applicable aux abords des monuments, et non les monuments eux-mêmes», assure-t-il.

Quatre mois pour sécuriser Notre-Dame

Il faudra environ quatre mois pour sécuriser le site de Notre-Dame de Paris à la suite de l’incendie l’ayant dévastée le 15 avril, avant même de commencer le diagnostic préalable à la restauration elle-même, a prévenu ce vendredi 26 avril la fédération du bâtiment spécialisée dans les monuments historiques.

«On est toujours en phase de sécurisation et de protection des biens», celle-ci devant avoir «une durée (...) de quatre moi», a déclaré lors d’une conférence de presse, Frédéric Létoffé, l’un des présidents du Groupement des entreprises de restauration de monuments historiques (GMH).

Cette organisation comprend quelque 200 entreprises, dont celles qui étaient en charge de la rénovation de la flèche d’où est parti le feu voici onze jours. Ce sont actuellement elles qui gèrent la sécurisation du site.

Le point 10 jours après le drame

La résistance de la structure de la cathédrale Notre-Dame de Paris à des vents violents a nettement diminué depuis l'incendie qui l'a ravagée il y dix jours, s'est inquiété ce jeudi un ingénieur du CNRS, Paolo Vannucci, bon connaisseur du bâtiment.

«On a mesuré une diminution de 60% de la résistance au vent. La structure a changé. Une partie de cette structure n'existe plus, la toiture a disparu, ainsi qu'une partie de la voûte. Cet effondrement d'une partie de la voûte a causé les dommages les plus importants» pour l'équilibre du bâtiment gothique, a souligné à l'AFP M. Vannucci, qui explique avoir utilisé un modèle numérique pour procéder à des simulations.

Une conférence de presse était organisée ce jeudi pour faire le point dix jours après le sinistre. Voici en tweets, ce qu'il faut en retenir.

1300 oeuvres d'art de #NotreDame ont été mises à l'abri a l'heure actuelle. Une partie au Louvre et une autre dans des entrepôts sécurisés, selon Karine Duquesnoy, directrice régionale adjointe des affaire régionales culturelles IDF @CNEWS — Lucas Biosca (@LucasBiosca) April 25, 2019

Charlotte Hubert (presidente de la compagnie des architecte des monuments historiques) : "la sécurisation se poursuit sur le pignon nord de #NotreDame. Notre préoccupation sont les voûtes hautes, qui ont été très exposées au feu" — Lucas Biosca (@LucasBiosca) April 25, 2019

"Aujourd'hui la nef est sous bache, et le coeur sera sous bache ce soir ou demain" — Lucas Biosca (@LucasBiosca) April 25, 2019

UNE BÂCHE Définitive installée avant cet été

Le Monde rapporte qu'une bâche «recouverte intégralement d'une photo de l'ancienne toiture» de Notre-Dame sinistrée, devrait être installée avant cet été et ce jusqu'à la fin des travaux. Elle servira de parapluie à l'édifice et donnera l'illusion d'observer la cathédrale avant l'incendie qui l'a ravagé.

PLUS de 400 millions de dons rassemblés

Plus de 400 millions d'euros ont été déjà rassemblés par les quatre collecteurs retenus par le ministère de la Culture pour les dons de particuliers et d'entreprises en faveur de la restauration de Notre-Dame de Paris.

C'est la Fondation Notre-Dame (FND), association caritative catholique qui a vu affluer le plus de dons -un total de 211,3 millions d'euros-, ce qui montre l'importance que conserve le monument comme lieu de culte. 4,6 millions d'euros dont 0,6 des Etats-Unis, via la Friends of Notre Dame de Paris, proviennent de 32.000 donateurs.

des dérogations aux lois de protection provoquent une controverse

Le choix du gouvernement de présenter un projet de loi pour restaurer Notre-Dame autorisant des dérogations aux normes de marchés publics et de protection patrimoniale, a suscité surprise et mécontentement, la «précipitation» et le non respect des règles en vigueur étant sous le feu des critiques.

Plusieurs voix importantes dans le monde de la culture, dont l'animateur Stéphane Bern et l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, ont exprimé leur préoccupation à l'encontre de ces dérogations prévues dans le projet.

Des ouvriers ont enfreint l'interdiction de fumer

L'entreprise Le Bras Frères qui montait l'échafaudage autour de la flèche de Notre-Dame a reconnu et «regretté» mercredi que certains de ses compagnons se soient «affranchis» de l'interdiction de fumer sur ce chantier mais a «exclu» tout lien avec l'incendie de la cathédrale, dans une déclaration à l'AFP. «Effectivement, il y a des compagnons qui de temps en temps se sont affranchis de cette interdiction et on le regrette», a déclaré le porte-parole de l'entreprise, Marc Eskenazi, assurant toutefois qu'«en aucun cas, un mégot mal éteint peut être à l'origine de l'incendie de Notre-Dame de Paris». Ces «compagnons ont reconnu devant les policiers qu'effectivement, il leur arrivait de fumer», a-t-il précisé. Le porte-parole de Le Bras Frères réagissait à un article du Canard enchaîné paru mercredi, affirmant que les enquêteurs avaient retrouvé sept mégots sur le site.

Les cloches électriques à l'origine du drame ?

Six cloches électriques installées provisoirement dans la flèche de la cathédrale pourrait être à l'origine de l'incendie, selon Marianne et le Canard enchaîné, qui s'appuyent sur des éléments de l'enquête en cours. «Des fils électriques courraient dans les combles, placés à la demande expresse du clergé», indique le Canard enchaîné. «Au risque de court-circuit, et en infraction à tous les règlements de sécurité édictés par les architectes en chef des monuments historiques.»

Trois cloches avaient été installées en 2007 au-dessus du transept et trois autres, rénovées en 2012, étaient installées dans la flèche.

Le gouvernement serbe fait un don d'un million d'euros

Le gouvernement serbe a décidé de faire un don d'un million d'euros pour aider la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, une décision qui « confirme l'amitié centenaire avec le peuple français».

Belgrade « exprime le souhait que ce symbole de la civilisation française et du monde soit reconstruit au plus vite et que ce temple de la culture soit rouvert à ses futurs admirateurs », précise un communiqué du gouvernement.

LE RECTEUR DE NOTRE-DAME VA DÉPOSER PLAINTE POUR «DESTRUCTION INVOLONTAIRE»

Le recteur de Notre-Dame de Paris, Mgr Patrick Chauvet, a annoncé qu'il allait «déposer plainte» pour «destruction invonlontaire» au micro de FranceInfo, lundi 22 avril. Ajoutant que «la cathédrale appartient à l'État. Nous avons à l'intérieur du mobilier, les chaises, la sono, les projecteurs... Cela nous appartient et ça ne marche plus. Il faudra bien que je dépose une plainte avec l'État pour que les assurances puissent fonctionner et en même temps pour que je sache exactement ce qui s'est passé».

Le recteur assure que la plainte sera déposée pour «destruction involontaire parce que je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a voulu mettre le feu». Selon lui, c’est «soit une imprudence, soit un court-circuit.»

le périmètre de sécurité installé autour de l'édifice a été partiellement levé

Près d'une semaine après le drame, le périmètre de sécurité installé autour de la cathédrale Notre-Dame a été partiellement levé. Ainsi, la rue d'Arcole et la rue du Cloître ont à nouveau ouvertes aux touristes.

Toutefois, le parvis est toujours interdit d'accès.

Un Hommage a été rendu aux pompiers de Paris lors de la messe de Pâques

L'archevêque de Paris, Michel Aupetit, a remis au général Jean-Claude Gallet, qui commande la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, un lectionnaire sauvé de l'incendie de Notre-Dame, lors de la messe de Pâques, dimanche 21 avril. Précisant qu'il s'agissait d'«un moyen bien humble pour nous de vous remercier». «Vos hommes ont pu sauver bien des choses dans la cathédrale, mais ils ont aussi sauvé un objet qui est pour nous précieux. C'est ce lectionnaire, cette parole de Dieu. Il est encore tout abîmé, plein de cendres, et sans doute marqué par l'incendie, a expliqué Michel Aupetit. Vous l'avez sauvé et je voulais vous le remettre.»

La messe de Pâques, qui a habituellement lieu dans la cathédrale, s'est cette fois tenue à l'église Saint-Eustache, dans le quartier des Halles, devant près de 2 000 personnes.

La FRANCE RÉCLAME UNE COOPÉRATION EUROPÉENNE POUR LE PATRIMOINE EN DANGER

Le président français Emmanuel Macron va proposer à l'UE de créer «un mécanisme de coopération pour le patrimoine européen en péril», qui sera discuté lors d'une réunion à Paris le 3 mai prochain, a-t-on indiqué de source gouvernementale.

« Comme le patrimoine n'est pas une compétence européenne, le président a pris l'initiative d'écrire à ses homologues pour leur proposer de créer un mécanisme de coopération pour le patrimoine européen en péril, visant à se prêter assistance, à partager des compétences et des savoir-faire », a déclaré la secrétaire d'État aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin, dans un entretien au JDD.

Un grand parapluie pour protéger Notre-Dame de la pluie

Une immense strcuture bâchée, en forme de parapluie, va recouvrir dans les prochains jours l'édifice sinistré. Grâce à ce toit provisoire monté sur échafaudages, l'idée est de protéger Notre-Dame de Paris et ses oeuvres d'art des intempéries.

les pompiers FélicitÉS DE TOUTEs PARTs

«Je veux ici vous dire notre gratitude infinie, notre reconnaissance éternelle», a dit jeudi Anne Hidalgo lors de l’hommage rendu aux pompiers devant le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris ajoutant qu'elle proposerait «au prochain conseil de Paris que vous soit accordée la citoyenneté d'honneur de la Ville de Paris pour honorer cet acte de bravoure mais aussi votre engagement au quotidien».

«Le pays et le monde tout entier nous ont regardés et vous avez été exemplaires», a lancé Emmanuel Macron jeudi à l'Elysée en recevant les pompiers et d'autres personnes mobilisées pour sauver lundi Notre-Dame de Paris.«Vous avez été l'exemple parfait de ce que nous devons être», a-t-il ajouté dans la salle des fêtes de l'Elysée, devant 300 personnes, 250 pompiers de Paris, des pompiers des départements franciliens, des policiers, des membres de la Croix Rouge et de la Protection civile.

encore «trois points de fragilité majeurs»

Franck Riester, ministre de la Culture, a indiqué ce jeudi 18 avril qu'il restait encore «trois points de fragilité majeurs». Des travaux ont été réalisés dans la nuit sur le «pignon du transept nord», qui «menaçait de s'écrouler». Le pignon occidental est «très fragilisé». «Il penche notamment parce que la statue de l'ange, en haut, est tellement brûlée qu'elle est fendue sur toute la hauteur», a détaillé le ministre.

Dernier point inquiétant : l'angle du beffroi sud. Il «a été tellement chauffé, avec des pierres devenues totalement friables, qu'il y a un risque que les chimères s'effondrent». «Si elles s'effondrent elles pourraient mettre en danger les grands orgues qui ont pour l'instant été préservés», a souligné Franck Riester. «L'opération pour enlever les chimères est lancée.»

la piste accidentelle AU COEUR DE L'ENQUÊTE

Selon les constatations effectuées par les premiers secours arrivés sur les lieux, l'incendie de très grande ampleur est «potentiellement lié» aux travaux de rénovation du monument. Une enquête a été ouverte pour «destruction involontaire par incendie».

Mardi matin, le procureur de la République de Paris avait indiqué que la piste accidentelle était privilégiée, une hypothèse hautement probable. «Des enquêteurs de l'identité judiciaire et du laboratoire central de la préfecture ont pu accéder à certains endroits du site et commencer leurs constatations», a indiqué mercredi le ministère public. «A ce stade, les investigations n'ont pas mis en évidence d'éléments désignant une origine criminelle» et «la piste accidentelle demeure privilégiée», a précisé le parquet qui, toutefois, «n'exclut aucune hypothèse».

Les enquêteurs avaient entamé dès la nuit de l'incendie les auditions des ouvriers travaillant sur le chantier.

Le récit des pompiers de Paris

Les pompiers de Paris sont revenus mercredi sur les «9 heures d’engagement acharné» durant lesquelles ils ont lutté contre l’incendie de grande ampleur qui a ravagé une partie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. « C'est clair que si on n'avait pas été aussi rapides, les deux tours seraient tombées, c'est une certitude (…). A partir du moment où la toiture est partie, on a compris qu'on n'allait pas pouvoir enrayer facilement l'incendie» a témoigné l’adjudant-chef Philippe Demay, de la BSPP.

Le lieutenant Gabriel Plus a démenti une fake news massivement relayée sur les réseaux sociaux qui faisait état de la présence possible d’un membre des gilets jaunes dans la cathédrale. « Il s’agit du commandant des opérations de secours, qui portait un chasuble, sur lequel était inscrit commandant des opérations», a-t-il précisé.

Un projet de loi et un concours

A l'issue d'un Conseil des ministres entièrement consacré au terrible incendie, le Premier ministre a annoncé un projet de loi visant à donner «un cadre légal» aux dons qui affluent en masse. Il a ainsi précisé que les particuliers bénéficieront d'une réduction fiscale de 75% jusqu'à 1.000 euros et 66% au-delà.

Edouard Philippe sur le projet de loi pour la reconstruction : "Les Français qui effectueront un don pour la reconstruction de Notre-Dame bénéficieront d'une réduction majorée de leur impôt sur le revenu de 75% jusqu'à 1.000 euros et de 66% au-delà". pic.twitter.com/YbJfMXuvQW — CNEWS (@CNEWS) 17 avril 2019

Edouard Philippe a par ailleurs annoncé le lancement d'un concours international d'architecture sur la reconstruction de la flèche, qui s'est effondrée lundi soir. Ce, afin de «doter Notre-Dame d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et enjeux de notre époque».

Edouard Philippe sur Notre-Dame : "Un concours international d'architecture portant sur la reconstruction de la flèche de la cathédrale sera organisé." pic.twitter.com/VhzojeALgP — CNEWS (@CNEWS) 17 avril 2019

LA BARRE EMBLéMATIQUE DU MILLIARD DE DONS

La barre du milliard euros de dons devait être franchie dans la journée. Les dons avaient afflué dès mardi matin. La famille héritière de L'Oréal, les Bettencourt-Meyers, ainsi que le géant mondial des cosmétiques avaient annoncé un don total de 200 millions d'euros pour Notre-Dame de Paris, dont 100 millions d'euros via la fondation Bettencourt Schueller.

Il s'agit pour l'heure du don le plus important pour reconstruire la cathédrale dévastée lundi soir par le feu, autant que celui du groupe LVMH et de la famille Arnault. De leur côté la famille d'industriels Pinault (Kering) et le géant pétrolier Total ont débloqué 100 millions d'euros chacun. Les dons d'entreprises et de fortunes françaises dépassent les 700 millions d'euros. La région Ile-de-France va quant à elle débloquer 10 millions d'euros d'aide d'urgence. Walt Disney a promis 5 millions d'euros de dons.

Les oeuvres transférées

Les oeuvres et reliques sauvées de l’incendie à Notre-Dame ont d'abord été transférées vers l’Hôtel de ville de Paris puis au Musée du Louvre.

Transfert des oeuvres et reliques sauvées de l’incendie à #NotreDame de l’Hôtel de ville de @Paris vers le @MuseeLouvre pic.twitter.com/MswLV3q9kd — Ismail M. (@isma_mans) 16 avril 2019

Des dégâts considérables, RISQUE D'EFFONDREMENT DE DEUX PIGNONS

Si la façade et les tours du monument ont pu être sauvées, le «bilan matériel est dramatique». «L'ensemble de la toiture est sinistrée, l'ensemble de la charpente est détruite, une partie de la voute s'est effondrée, la flèche n'existe plus», a ainsi détaillé le lieutenant-colonel Gabriel Plus. La feu s'était en effet propagé sur l'ensemble de la toiture, soit sur 1.000 mètres carrés.

En revanche, plusieurs oeuvres qui se trouvaient à l'intérieur de l'édifice ont pu être sauvées. C'est notamment le cas de couronne d'épines et la tunique de Saint Louis. Selon la fédération du bâtiment spécialisée dans les monuments historiques, dix ou quinze ans seront nécessaires pour rénover Notre-Dame. Alors qu'on le croyait fondu, le coq a finalement été retrouvé.

Près de 600 pompiers ont été mobilisés pour éteindre l'incendie. Neuf heures ont été nécessaires pour éteindre le feu mais des vulnérabilités ont été identifiées sur la structure de l'édifice, deux pignons risquant toujours de s'effondrer.

Incroyable! Un de nos adhérents du @GMHistoriques a retrouvé dans les décombres le coq du haut de la flèche de #NotreDame Son intuition était la bonne! Merci à nos bâtisseurs passionnés du patrimoine pour leur engagement: Le savoir-faire français est là. #ReconstruireNotreDame pic.twitter.com/EG2yyj28Bm — Jacques CHANUT (@chanutj) 16 avril 2019

Les agents du @MinistereCC, épaulés par les équipes de l’archevêché, les @PompiersParis et les forces de sécurité, évacuent les œuvres se trouvant à l’intérieur de la cathédrale. Elles sont progressivement mises en sécurité. #NotreDame pic.twitter.com/iINHyUqJME — Franck Riester (@franckriester) 15 avril 2019

Les cloches à l'unisson mercredi

Les cloches des cathédrales de la centaine de diocèses en France sonneront toutes mercredi à 18H50, après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris dans la nuit de lundi à mardi. Toutes les cloches des cathédrales de France ont sonné mercredi à 18H50, «heure du début de l'incendie à Notre-Dame», en «solidarité avec le diocèse de Paris».

Les églises de France retentissent en hommage à #NotreDame pic.twitter.com/XevZBjOQII — CNEWS (@CNEWS) 17 avril 2019

«NOUS REBÂTIRONS NOTRE-DAME», assure EMMANUEL MACRON

Le président avait reporté son allocution télévisée prévue lundi soir et s'était rendu sur place.

Le chef de l'Etat avait salué l'action des pompiers et fait état de sa vive émotion. «Ce qui s'est passé est un terrible drame (...). Mais le pire a été évité, la façade et les deux tours ont été préservées. Les pompiers devront encore lutter longtemps avant de pouvoir éteindre le feu (...). Nous rebâtirons Notre-Dame».

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 avril 2019

Interrogé par l'AFP, Stéphane Bern a estimé qu'il faudra «dix à vingt ans minimum» pour la restauration complète. «Cette fois, ce n'est pas l'argent qui va manquer, mais tout va prendre du temps, il va falloir faire un état des lieux de la charpente, des rosaces, de la voûte, étudier comment stabiliser et sécuriser», a-t-il détaillé.

émotion mondiale

L'information faisait la une des médias du monde entier et de nombreuses personnalités politiques témoignaient de leur émotion.

Le monde entier a les yeux rivés sur #NotreDame pic.twitter.com/hr5qU9g8PA — Pierre Chausse (@MonsieurPierre) 15 avril 2019

"Deep emotion in the face of this dramatic fire at the cathedral #NotreDame de Paris, inscribed as #WorldHeritage in 1991. @UNESCO is closely monitoring the situation and is standing by France's side to safeguard and restore this invaluable heritage." https://t.co/WsGoSym4gD — UNESCO (@UNESCO) 15 avril 2019