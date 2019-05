Paris : les enlèvements de trottinettes mal garées s'organisent dans la capitale

La scène risque d'être de plus en plus courante dans Paris, si les opérateurs et les utilisateurs de trottinettes électriques ne respectent pas les règles de circulation édictées par la municipalité parisienne.

«Plus d'une centaine d'enlèvements de trottinettes électriques mal garées ont déjà été effectués depuis le mois de février», a annoncé, ce jeudi 9 mai, Michel Felkay, le directeur de la future police municipale parisienne, dont les effectifs composés notamment des agents de la DSPP sont déjà à pied d'oeuvre.

150 PV pour circulation sur les trottoirs dressés

Par ailleurs, depuis que la municipalité parisienne a lancé la verbalisation des trottinettes circulant sur les trottoirs, les agents ASP ont déjà dressé 150 PV, «dont 79 rien que sur les Champs-Elysées», a assuré Michel Felkay, qui ironise sur ce lieu privilégié des Parisiens et des touristes pour faire de la trottinette en descente.

Pour rappel, fin mars début avril, l'exécutif avait annoncé la création de mesures encadrant la pratique de trottinettes électriques à Paris, sans attendre la promulgation de la loi LOM. A cette date, elles annonçait donc que toute trottinette mal garée risquerait 35 euros d'amende, et l'enlèvement en pré-fourrière et que toute personne circulant avec sur un trottoir risquerait 135 euros d'amende.

Le Premier adjoint à la mairie de paris en colère

Ce jeudi 9 mai, c'est Emmanuel Grégoire, le Premier adjoint à la mairie de Paris, qui a tapé du point sur le table, s'offusquant que plusieurs trottinettes électriques de la marque Dott aient été garées par l'opérateur lui-même, au beau milieu du parvis... de l'Hôtel de ville.

En colère, celui-ci a alors littéralement «pris en otage» l'une de ces trottinettes, assurant qu'il ne la rendrait à l'opérateur qu'une fois toutes les autres déplacées. «Dans une heure, la fourrière s'en occupe», a-t-il ainsi fait savoir, sur un ton certes humoristiquen mais bien ferme.

En attendant que vous les récupériez j’en garde une dans mon bureau vous pouvez venir la chercher ! Dans 1h00 la fourrière s’en occupe. pic.twitter.com/KcQUORIux8 — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) 9 mai 2019

Une charte de bonne conduite bientôt signée

Lundi 13 mai, Christophe Najdovski, l'adjoint en charge des transports, et Jean-Louis Missika, l'adjoint en charge de l'espace public, réuniront l’ensemble des opérateurs parisiens pour signer une charte de bonne conduite avec un certain nombre d’engagements.

Cette charte pose les bases d’une bonne collaboration entre Paris et la dizaines d'opérateurs déjà implantés sur le territoire parisien, afin que ces services de trottinettes électriques en libre-service «se développent dans des conditions respectueuses des autres usagers». Elle prévoit également les échanges de données de mobilité entre la ville et les opérateurs.