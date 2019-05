SNCF : de nouveaux tarifs et de nouvelles cartes de réduction

La SNCF a mis en application jeudi 9 mai une nouvelle grille tarifaire de ses TGV classiques et Intercités, en lançant notamment de nouvelles cartes de réduction.

Chaque TGV et train Intercités aura trois tarifs différents, la seconde classe, la première classe et la business première. Tous les billets seront désormais remboursables ou échangeables gratuitement et ce jusqu'à un mois avant le départ. Les modifications seront facturées 5 euros jusqu'à trois jours avant le départ et 15 euros le jour du départ. Les voyageurs business première pourront annuler ou échanger leur billet sans frais avant le départ et jusqu'à 30 minutes après le départ.

Les détenteurs d'un billet business première ne pourront toutefois plus monter dans un autre train que celui prévu sans enregistrer les modifications auprès d'un guichetier ou sur l'application TGV Pro.

Les cartes de réduction

Les quatre principales cartes de réduction (Jeune, Senior, Week-end et Enfant+) sont désormais nommées «Avantage» (Avantage jeune, Avantage senior, Avantage week-end et Avantage famille) et sont disponibles au prix unique de 49 euros.

Elles donnent droit à une réduction fixe de 30% pour les adultes et 60% pour les enfants.

La carte Avantage est utilisable dans les TGV classiques (appelés «InOui») et dans les trains Intercités et TER mais ne fonctionnera pas dans les TGV low-cost Ouigo. La réduction s'applique également aux tarifs «Prem's».

15% de rabais seront également effectués sur les menus du bar, sur le service de location de voitures et sur le service d'acheminement des bagages.

Les cartes «Liberté»

Les clients réguliers pourront bénéficier d'une carte «Liberté», destinée à rembourser les abonnements «Fréquence». Le voyageur profitera d'une réduction entre 45% et 60% sur le prix initial pour 399 euros, pour les billets en première et seconde classe sur toutes les destinations desservies par les TGV InOui et Intercités.

«La carte Liberté est rentabilisée deux fois plus vite que les anciens abonnements Fréquence grâce à une diminution du prix de 300 euros en moyenne», a déclaré la SNCF. «Pour croître et gagner de nouveaux clients, nous devons faire moins cher et simple», avait expliqué Rachel Picard, la directrice générale de Voyages SNCF en mars dernier.