SNCF : les buralistes vont bientôt vendre des billets de train

Quatre régions vont expérimenter la vente de billets de train dans les bureaux de tabac, à partir du mois de juin. Une solution aux fermetures des boutiques SNCF.

«95 % des voyageurs ont accès à une gare disposant d’une solution de vente. Notre défi est d’agir pour les 5 % restants », a expliqué le PDG de la SNCF, Guillaume Pepy, dans le Journal du Dimanche. Ces nouveaux points de vente permettront à l’entreprise de pallier la fermeture progressive des boutiques SNCF.

Ce partenariat est également très intéressant pour les buralistes qui font face à une baisse de la vente de cigarettes. « Il y a beaucoup de bureaux de tabac, on vend de moins en moins de cigarettes, on pourrait vendre autre chose, et les billets de TER c’est une vraie bonne idée », s’était réjoui Guillaume Pepy.

La Poste s’est dite également intéressée par la vente de billets.