Paris : les recettes du stationnement ont bondi de 31 % en un an

Depuis le 1er janvier 2018 et l'instauration des forfaits post-stationnement (FPS), les recettes du stationnement ont bondi de 31 % à Paris, par rapport à 2017, selon le magazine spécialisé Auto Plus.

En un an, celles-ci sont en effet passées de 130 millions d'euros à 170 millions d'euros. Concrètement, ce sont donc un tiers de recettes supplémentaires. Les utilisateurs des 141.000 places de stationnement de surface sont donc tout simplement plus nombreux à payer leur dû à l'horodateur dans la capitale.

La raison ? Avec l'instauration de la nouvelle loi, le traditionnel PV de 17 euros a fait place aux FPS, dont le prix oscille entre 35 et 70 euros selon les zones. Une hausse des prix – associée à l'arrivée de deux opérateurs privés Streeteo et Moovia chargés de contrôler ces places de stationnement – qui pousse sans doute les automobilistes à payer, face au risque de l'amende.

Paris se situe dans la moyenne

Et cette hausse a été constatée dans l'ensemble des grandes villes françaises, qui pratiquent le stationnement payant. Selon le magazine Auto Plus, les recettes de stationnement de Bordeaux ont augmenté de 69 %, ou encore celle de Nice de 62 %.

Dans le classement des 20 villes françaises les plus peuplées, Paris se place donc à la 7e position, devant Dijon (+ 29 %) et Toulouse (+ 24 %), mais derrière Marseille (+ 43 %) et Rennes (+ 33 %). La capitale se situe donc dans la moyenne.

Des progrès encore à faire

Pour autant, la mise en place de ce nouveau système de contrôle a mis du temps à se mettre en place. Et dans un premier temps, le nombre d'amendes infligées dans la capitale avaient même baissé par rapport aux années précédentes, soit autant de manque à gagner pour le budget de la municipalité parisienne.

Sans compter les nombreux incidents, survenus lors des différents contrôles des opérateurs Streeteo et Moovia, lors desquels de nombreux automobilistes ont été verbalisés alors qu'ils ne devaient pas l'être. Récemment encore, plusieurs personnes en situation de handicap ont reçu une amende alors qu'elles étaient détentrices du macaron les exonérant de payer.

Pour contrer ces couacs, la municipalité parisienne devrait lancer la numérisation des immatriculations dès le mois de juin prochain, censée limiter le nombre de dysfonctionnements.