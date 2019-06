Assurance chômage : ce qui va changer pour les demandeurs d'emplois et les entreprises

Durcissement des règles d'indemnisation, bonus-malus pour les entreprises, accompagnement renforcé... Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la refonte de l'assurance chômage, finalement négociée sans les syndicats faute d'accord, va être dévoilée ce mardi par l'exécutif.

Une réforme qui, selon lui, se justifie par le fait que les règles actuelles n'inciteraient pas les chômeurs «au retour à l'emploi durable» (côté demandeurs d'emplois), ni les sociétés à développer l'emploi stable, comme en témoigne l'explosion des CDD de moins d'un mois, voire de moins d'un jour (côté entreprises). Que va-t-elle changer concrètement ?

UN BONUS-MALUS CONTRE LES CONTRATS COURTS

Le dispositif a suscité l'ire du patronat. Misant sur des «effets de comportement» qui permettront d'accélérer la baisse du chômage, la réforme prévoit l'application d'un «bonus-malus» sur les cotisations d'assurance chômage, calculé en fonction du taux de rupture de contrats obligeant à pointer à Pôle Emploi. Autrement dit : les contrats courts seront taxés davantage. Une mesure destinée, selon Matignon, à «mettre fin [à leur] recours abusif [...] qui empêchent les salariés de construire leur vie avec un minimum de sérénité».

Son application sera limitée à «5 à 10 secteurs d'activité» très gourmands en contrats courts : l'hôtellerie-restauration, l'hébergement médico-social, la santé et l'action sociale, les enquêtes d'opinion, l'audiovisuel, les arts et spectacles. Le Premier ministre, Edouard Philippe, a également annoncé une mesure «transversale», sous la forme d'une taxe forfaitaire sur «les CDD d'usage», des CDD sans limitation de durée, de renouvellement, ni de prime de précarité.

La dégressivité des allocations les plus hautes



L'objectif de cette réforme, c'est de «faire en sorte que le travail paye toujours plus que l'inactivité», a récemment martelé le chef du gouvernement lors de sa déclaration de politique générale, pointant les «situations où le montant de l'allocation mensuelle du chômage est supérieur au salaire mensuel moyen perçu».

Pour enrayer cette tendance, le gouvernement va instaurer la dégressivité sur les allocations pour les plus hauts salaires, justifié par le faible chômage des cadres (moins de 4%), qui sont en mesure de retrouver plus facilement du travail que d'autres. Si ce dispositif, qui ne sera pas appliqué aux seniors, a provoqué la fureur de la CFE-CGC, qui l'a qualifié de «populiste et d'inefficace», il sera surtout symbolique puisque moins de 30.000 personnes touchent plus de 4.000 euros d'indemnités par mois. Et, selon les syndicats, tout porte à croire que la dégressivité pour les allocutions les plus confortables n'est qu'un ballon d'essai, destiné à préparer la dégressivité pour les allocations moins élevées.

Le durcissement des conditions d'accès

Le projet de réforme entend durcir les conditions d'accès à l'assurance chômage, en passant de 4 mois travaillés sur les 28 derniers à 6 mois sur 24. Une mesure à impact budgétaire fort et immédiat. Aucune précision n'a en revanche fuité sur la forme que prendra ce durcissement, mais les experts parient sur davantage de contrôle des chômeurs sur leurs recherches d'emploi, davantage de critères d'indemnisation, ou encore moins de délais pour s'inscrire.

Le renforcement de l'accompagnement des chômeurs

Le projet de loi prévoit de renforcer l'accompagnement des chômeurs – une demande récurrente des partenaires sociaux. Alors que Pôle emploi a perdu 800 postes dans le budget 2019, Edouard Philippe a promis «de nouveaux moyens» pour ces nouvelles mesures d'accompagnement, davantage en concertation avec les acteurs locaux. Sans donner plus de détails.

L'harmonisation des droits des chômeurs

Autre mutation en vue pour les bénéficiaires du chômage : celle des règles du cumul emploi-chômage et du calcul de l'indemnisation. Elles sont actuellement plus favorables, pour la même quantité de travail, aux personnes alternant contrats courts et inactivité qu'à celles travaillant en continu à temps partiel. Le gouvernement veut harmoniser les règles. Par le bas ou par le haut ? Selon l'opposition, l'exécutif prévoyant d'économiser jusqu'à 1,3 milliards d'euros par an grâce à cette refonte de l'assurance chômage, cela devrait plutôt être par le bas.