Le Groenland a perdu 2 milliards de tonnes de glace en une journée

Le Groenland a perdu plus de deux milliards de tonnes de glace, jeudi 13 juin, a rappporté la chaîne CNN. Et, une telle fonte est évidemment tout à fait inhabituelle pour la saison.

La dernière fonte aussi massive date de juin 2012, où la quasi-totalité de la glace avait fondu en l'espace d'un mois.

En mai, le climatologue à la Commission géologique du Danemark et du Groenland, James Box, avait annoncé ce phénomène sur CNN. Au-delà d'une fonte précoce et massive, le Groenland possède également une couverture neigeuse inférieure à la moyenne ce qui «signifie que 2019 sera probablement une très grande année de fonte, qui pourrait potentiellement dépasser l'année record de 2012.»

Yesterday (13th June), we calculate #Greenland #icesheet lost more than 2 Gt (2 km³) of ice,, melt was widespread but didn't quite get to #SummitCamp which was just below 0°C





The high melt is unusual so early in the season but not unprecedentedhttps://t.co/Ftg0fkC7AK pic.twitter.com/Y4jQ1FoFRZ

