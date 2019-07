Violences conjugales : 70 femmes tuées en France depuis janvier

Un collectif de familles et de proches de victimes de violences conjugales a recensé 70 «féminicides par compagnons ou ex» et appelle à un rassemblement le 6 juillet prochain à Paris.

La tribune, publiée ce dimanche dans le Parisien, est intitulée : «Protégez-les». Les familles de victimes demandent la mise en place d'une politique de prévention. «Les solutions existent pour éviter certains drames, certaines sont à développer, d'autres à créer», expliquent-elles. «Nous demandons solennellement au président de la République d'être le premier homme politique français à mettre fin à ce massacre.»

Selon le Parisien, sont à l'origine de ce texte «soutenu par la Fondation des femmes», Noël Agossa, oncle d'Aissatou, 21 ans, tuée en 2016 par son ex-petit ami, et une amie de Julie Douib récemment tuée en Corse par le père de ses enfants. «Elles ont cherché de l'aide et on les a renvoyées chez elles, à la merci de leur agresseur», déplore la tribune.

En 2017, 125 personnes ont été tuées par leur partenaire ou leur ex-partenaire (contre 138 en 2016 et 136 en 2015). Selon les derniers chiffres communiqués par le gouvernement, les femmes représentent une grande majorité des victimes avec 109 décès, contre 16 chez les hommes. Ainsi, une femme meurt tous les 3 jours du fait de la violence de son conjoint ou ex-conjoint.