Nord : un Youtubeur percuté à bord d'une Batmobile sur l'A16

Le Youtubeur spécialisé dans l'automobile Sébastien Delannay a été victime d'un accident de la route, samedi 13 juillet à Téteghem dans le Nord. Le Suisse était au volant d'une Batmobile - ou plutôt d'une Lamborghini customisée en célèbre voiture de Batman.

L'homme de 22 ans et aux 100.000 abonnés sur Youtube a été violemment percuté par un autre véhicule sur une bretelle de sortie de l'A16, a rapporté France 3.

Fort heureusement, l'accident n'a fait aucune victime. La Batmobile a quant à elle été remorquée.

PHOTOS. Téteghem : le Youtubeur Sébastien Delanney crashe sa Batmobile à une sortie de l'A16 https://t.co/zeZKlIiY9p pic.twitter.com/x9ZzWeBNnt — France 3 Nord (@F3nord) July 13, 2019

La customisation du véhicule avait pris plus d'un an. Plus tôt dans la journée, Sébastien Delannay avait publié la réaction des piétons devant sa Batmobile dans les rues de Londres.