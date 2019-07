Paris : des dizaines de vélos et trottinettes en free-floating repêchés dans la Seine

C'est un drôle de butin découvert par Guppy près du pont d'Austerlitz, à Paris. Plusieurs dizaines de vélos et trottinettes en free-floating ont en effet été ramassés et entassés par le collectif à la fin du mois de juillet, attendant désormais d'être récupérées par les différents opérateurs.

Aussi incongrue soit-elle, cette découverte ne doit rien au hasard. En effet, depuis plusieurs mois, le collectif Guppy s'est mis en devoir de nettoyer la Seine et d'autres cours d'eau de ces déchets, en les pêchant à l'aimant. Une technique en vogue qui doit sa récente popularité à de tout nouveaux aimants, capables de soulever plusieurs dizaines de kilos.

Récemment averti que de nombreux déchets se trouvaient près du pont d'Austerlitz, côté rive gauche, le collectif «éco-citoyen» est alors parti repêcher ces nouveaux objets, stars parisiennes des nouvelles mobilités et symboles de la société consumériste, également accompagnés de caddies et de petites mobylettes.

Et tous les opérateurs sont représentés : les trottinettes en libre-service Lime, Bird, Flash ou encore Tier mais aussi les vélos Ofo, Obike et Gobee.bike. Ce dernier ayant quitté Paris depuis près d'un an. Enfin, plusieurs dizaines de Vélib' ancienne génération ont également été découverts là.

Un trésor qu'il convient maintenant de recycler selon le collectif, qui a déjà fait savoir qu'il avait contacté les différents acteurs de free-floating concernés pour qu'ils viennent récupérer leur(s) bien(s). Pour les autres déchets, les services de la ville de Paris ont aussi été prévenus.