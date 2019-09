«Tu es belle Brigitte» : une banderole de soutien à Brigitte Macron déployée sur un pont

Le message a fait son apparition ce week-end à Périgueux. Une banderole, sur laquelle on peut lire : «tu es belle Brigitte», a été déployée sur le pont des Barris.

Repérée par France Bleu Périgord, la phrase inscrite en lettres blanches sur un fond noir vise à soutenir l'épouse d'Emmanuel Macron, cible de plusieurs attaques sur son physique lancées par le chef d'Etat brésilien Jair Bolsonaro mais aussi par un de ses ministres.

Périgueux : une banderole "tu es belle Brigitte" sur un pont de la ville https://t.co/7ao3dcwDKS pic.twitter.com/hc6wQX5e1a — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) September 8, 2019

«Ça dépasse complètement la politique, c'est juste une attaque contre une femme (...) Bolsonaro, c'est l'archétype du macho autoritaire», a réagi un des deux artistes à l'origine de la banderole auprès du média local.

Pour rappel, le président du plus grand terrritoire d'Amérique latine avait commenté et encouragé une publication du réseau social Facebook dans laquelle la Première dame française était comparée défavorablement à la compagne de Jair Bolsonaro en se basant sur son âge et son physique. Ces attaques indignes étaient intervenues dans un contexte de tensions entre le Brésil et la France sur la gestion des incendies en Amazonie.

#tuesbelleBrigitte



Une mystérieuse banderole est apparue ce week-end du 8 septembre à Périgueux. Sur le Pont des #Barris, on peut lire en blanc sur noir "tu es belle Brigitte"



Référence aux récentes insultes du président brésilien à l'encontre de #BrigitteMacron pic.twitter.com/CRS3DhV10L — Amelia Lakrafi (@Amelia_LKF) September 8, 2019

Quelques jours plus tard, le ministre de l'Economie brésilien, Paulo Guedes, en avait rajouté une couche en qualifiant Brigitte Macron de «vraiment moche». Des propos pour lesquels son service de communication s'était excusé par la suite.

De nombreux internautes avaient pris la défense de la première dame avec des messages de soutien accompagnés du hashtag #DesculpaBrigitte sur Twitter. La fille de Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, a également dénoncé la misogynie de Jair Bolsonaro dans une vidéo partagée sur Twitter. L'avocate a ainsi invité les internautes à s'ériger eux aussi face à ces type de comportements à l'aide du hashtag #balancetonmiso.