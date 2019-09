Ce qui est prévu à Paris pour les 80 ans de Batman

Avis aux fans de Batman. Le célèbre justicier masqué soufflera ses 80 bougies le 21 septembre prochain. A cette occasion, le héros né de l'imagination de Bob Kane et Bill Finger en 1939 sera au centre de nombreuses animations dans la capitale.

Un bat signal projeté dans le ciel

DC Comics et Warner Bros voient les choses en grand. Pour fêter comme il se doit les huit décennies du super-héros préféré des Français (selon un sondage Idealo.fr datant de 2017), un gigantesque Bat Signal illuminera, le 21 septembre, le ciel de plusieurs mégalopoles du monde, dont Paris. L’iconique silhouette chauve-souris sera projetée à 20h30 sur la façade des Galeries Lafayette sur les Champs-Elysées, la plus belle avenue du monde. On a plus qu'à espérer que Batman répondra à l’appel. Mais une chose est sûre, la capitale prendra des allures de Gotham City, pour le plus grand bonheur des petits et des grands fans.

Une plongée dans l’univers de Batman aux Galeries Lafayette

Le chevalier noir quitte sa Batcave et prend ses quartiers jusqu’au 22 septembre aux Galeries Lafayette Champs-Elysées, inaugurées en mars dernier. Outre la façade transformée en immense masque de Batman, les visiteurs pourront admirer la réplique grandeur-nature de la fameuse Batmobile du film de 1989. En attendant le clou des festivités, les fans inconditionnels pourront notamment déguster un Bat-Baba de chez Stohrer ou encore s’offrir un petit souvenir à l’effigie du super héros.

Batman Party, jusqu’au 22 septembre, Galeries Lafayette Champs-Elysées, 60, avenue des Champs-Élysée, Paris 8e

Une exposition au dernier bar avant la fin du monde

Haut-lieu dédié à la culture geek, le Dernier bar avant la fin du monde accueille, jusqu’au 21, une exposition collective mettant à l’honneur les œuvres de trois artistes français, Stéphanie Célia Ropers, Virginie Siveton et Guile Sharp. L’occasion de découvrir l’univers si particulier du héros. Et le 21 septembre, tous à vos capes ! Au programme, soirée costumée et séances photos avant le Bat-Signal.

Exposition 80 ans de Batman, jusqu’au 22 septembre, Dernier bar avant la fin du monde, Paris 1er

UNE OFFENSIVE EN LIBRAIRIES ET SUR LES ONDES

A noter qu’une édition collector du 1000e exemplaire de «Detective Comics» et l'édition spéciale de «Detective Comics : 80 ans de Batman» seront aussi publiées en version française dans un unique album, disponible aux éditions Urban Comics (l'éditeur français de DC Comics) au cours du mois de septembre.

Septembre est là ! Préparez-vous à passer un mois aux couleurs du Chevalier Noir 🦇 #LongueVieABatman #Batman80 pic.twitter.com/QrYZ3S4pTL — DC Comics France (@DCComics_FR) September 1, 2019

Une programmation spécialement dédiée à Batman déferlera aussi sur les chaînes du groupe WarnerMedia (TCM Cinéma, Warner TV, Cartoon Network…), ainsi que sur France 4, la chaîne jeunesse de France Télévisions.

Pour fêter les 80 ans du justicier de Gotham City, @TCM_Cinema vous a concocté une soirée spéciale.





Rdv le 21 septembre prochain ! — myCANAL (@myCANAL) September 8, 2019

Enfin, la chauve-souris débarque en très haute définition dans nos salons. Pour la première fois, les quatre films Batman réalisés par Tim Burton et Joel Schumacher (on aime surtout les deux premiers, on va pas se le cacher) sont disponibles dans une version remasterisée en 4K. Le tout est réuni au sein d'un coffret qui en jette.