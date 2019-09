Paris Fashion Week : les 5 rendez-vous à ne pas manquer

Top départ sur les podiums ! Après New York, Londres et Milan, la capitale se fait belle à l’occasion de l’incontournable Paris Fashion Week qui se tiendra du lundi 23 septembre au mardi 1er octobre.

L'occasion pour les couturiers de présenter leurs collections de prêt-à-porter féminin pour le printemps-été 2020 dans les plus beaux lieux de la Ville lumière.

le show Etam au stade roland garros

L'enseigne de lingerie Etam revient avec l'«Etam Live Show» le mardi 24 septembre. Au programme, un défilé hors du cadre qui libère le casting, en faisant la part belle à toutes les beautés. Des femmes fortes, uniques et fières de leur corps dévoileront durant plus d'une heure la collection Etam 2019.

Au total, 4000 invités sont attendus au Stade Roland Garros, dont Laeticia Casta, Constance Jablonski et Lena Simone. Le tout, rythmé par une programmation musicale live avec la présence notamment d'Aya Nakamura et Ava max. Placé sous le signe de l'écologie, le défilé mettra également à l'honneur des initiatives respectueuses de l'environnement.

Etam Live Show, 24 septembre, Stade Rolland Garros, Paris 16e.

une exposition en hommage à Karl Lagerfeld

Pour rendre hommage au couturier allemand Karl Lagerfeld, décédé en février dernier, sept de ses amis - Carine Roitfeld, Kate Moss, Cara Delevingne, Tommy Hilfiger, Diane Kruger, Takashi Murakami, et Sébastien Jondeau - ont revisité la mythique chemise blanche du designer. Baptisée «A Tribute to Karl Lagerfeld : The White Shirt Project», cette collection sera exposée dans la boutique de Saint-Germain-des-Prés, le Karl Lagerfeld Store, du 26 au 30 septembre.

Le 7 étant le chiffre fétiche du maître de la mode, ces chemises seront produites à hauteur de 77 exemplaires chacune, vendues 777 euros pièce sur karl.com et sur Farfetch.com. A noter que 100 % des bénéfices seront reversés à l'association «Sauver la vie», soutenue par Karl Lagerfeld depuis des années.

A Tribute to Karl Lagerfeld : The White Shirt Project, du 26 au 30 septembre, Karl Lagerfeld Store, Paris 7e.

une performance multimédia signée yang li

Autre temps fort de cette Paris Fashion Week, le retour de la maison Yang Li, basée à Londres, le samedi 28 septembre à La Gaîté Lyrique. La marque underground du designer chinois éponyme a opté pour une présentation originale baptisée «Automatic Show II».

Une performance multimédia alliant musique live, avec la présence du groupe de rock britannique The Jesus and Mary Chain, mode et art digital créée en collaboration avec le célèbre studio Londonien SHOWstudio. Le créateur avait déjà proposé ce concept en février dernier en dévoilant sa collection via les comptes Instagram d’une vingtaine de personnalités.

Yang Li, 28 septembre, La Gaîté Lyrique, Paris 3e.

un rendez-vous mode et innovation avec coperni

A noter également sur les agendas, le projet innovant de la marque parisienne Coperni, avec ses créateurs Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant, présenté à l'Apple Store des Champs-Elysées le 24 septembre. Après avoir dévoilé sur le mur vidéo une présentation de leur collection printemps-été 2020, ils détailleront les tissus, designs et aspects technologiques de quelques modèles apportés sur place. Puis ils expliqueront leur processus créatif à travers des croquis réalisés sur iPad.

Coperni, 24 septembre, Apple Store des Champs-Elysées, Paris 8e.

Des défilés emblématiques aux jeunes pousses

Outre les défilés des plus grandes maisons de luxe - de Chanel à Dior en passant par Louis Vuitton, Balenciaga, Chloé, et Saint Laurent, - cette nouvelle édition mettra également à l'honneur des jeunes marques, à l'image par exemple de Kimhékim, label emmené par Kiminite Kimhékim, un ancien des studios Balenciaga.

Parmi les autres nouveaux noms qui défileront cette année, Kwaidan Editions, de Léa Dickely et Hung La, finalistes du prix de l’Andam 2019, et Mame Kurogouchi, de la créatrice japonaise Maiko Kurogouchi, première lauréate du Fashion Prize of Tokyo en 2018, qui donnera le coup d'envoi de la Fashion Week ce lundi 23 septembre.