D'où vient l'expression «regagner ses pénates» ?

Lorsqu’une personne décide de rentrer chez elle, on peut dire familièrement qu’elle va «regagner ses pénates». Une expression dont l’origine remonte à l’Antiquité.

Chez les Romains, les «pénates» désignaient en effet des divinités qui veillaient sur le foyer et protégeaient le garde-manger. Le terme dérive des mots latins «penus» et «penitus», qui désignaient respectivement la nourriture et l’intérieur de la maison.

Ainsi, une habitation romaine disposait généralement d’un autel dédié aux «pénates» du foyer, symbolisés sous la forme de statuettes ou de talismans, qui se transmettaient dans les familles de père en fils.

«Regagner ses pénates» voulait donc dire rentrer chez soi pour vénérer ces divinités, afin de les remercier d’avoir veillé sur la maison. La locution a perduré au fil des siècles, tout en perdant sa dimension religieuse.