Municipales à Paris : Cédric Villani maintient sa candidature, malgré la demande d'Emmanuel Macron

Coup de théâtre ou annonce courue d'avance ? Cédric Villani, le candidat «dissident» de La République en marche (LREM), a refusé ce dimanche 26 janvier de se rallier à Benjamin Griveaux, le candidat officiel du parti, malgré la demande en ce sens du Président de la République, Emmanuel Macron, en personne.

Cédric Villani a en effet annoncé en fin de journée son intention de «maintenir sa candidature», répondant ainsi à un communiqué de presse diffusé par l'Elysée, dans lequel il était question d'un rapprochement entre le candidat dissident et son rival, candidat officiel de LREM, Benjamin Griveaux.

Lors d'une réunion qui s'est tenue dimanche après-midi, Emmanuel Macron lui aurait en effet «demandé de se rapprocher de Benjamin Griveaux dans un esprit d'unité et de rassemblement afin de faire converger les projets», ont ainsi précisé les services du Président.

«Entre l'appartenance à un appareil politique et l'engagement pour la ville qui m'a fait, je choisis de rester fidèle aux Parisiens en maintenant ma candidature librement», a quant à lui immédiatement fait savoir Cédric Villani.

Une réaction qui n'étonne finalement personne dans la mesure où Cédric Villani n'a eu de cesse ces dernières semaines de souligner ses divergences de fond avec Benjamin Griveaux et de rappeler son intention d'être candidat «en toute indépendance», et ce, alors même que de nombreuses voix s'élèvent chez LREM, réclamant sa destitution du parti.

Par ailleurs, le mathématicien – qui assure porter «un projet humaniste et démocratique de transformation» – semblerait plus prompt à se rapprocher du candidat écologiste David Belliard (EELV), qui propose de former une large «coalition climat» à Paris, allant jusqu'à La France Insoumise (LFI).

De fait, interrogé récemment par l'AFP, Cédric Villani avait estimé que «son socle électoral n'est pas le même» que celui de son concurrent. «Moins de la moitié de mon électorat indique qu'il se reporterait sur LREM, dans le cas où je me désiste», avait-il ajouté.