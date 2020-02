Paris : Anne Hidalgo veut une «agence de travail d'intérêt général» face à la délinquance des mineurs

La maire de Paris Anne Hidalgo promet ce mercredi 5 février, si elle est réélue en mars, une «agence parisienne de travail d'intérêt général» pour les mineurs délinquants et un système «zéro collégien dans la rue» contre le décrochage scolaire.

«Si je suis réélue, je créerai, en lien avec la justice, une agence parisienne du travail d'intérêt général chargée de mettre en oeuvre les mesures de réparation prononcées à l'encontre des mineurs délinquants. Je veux aussi mettre en place un dispositif 'zéro collégien dans la rue' pour lutter contre le décrochage scolaire», affirme-t-elle dans un entretien au Nouvel Obs.

Dans cette interview, l'élue socialiste réaffirme également «ne pas douter» que le parlement votera un texte «après les municipales» de mars, permettant la mise en place dans la capitale d'une police municipale «paritaire» entre hommes et femmes dotée à terme de 5.000 agents. Fin novembre, un amendement, déposé par le groupe socialiste et qui aurait permis la création de cette police municipale dans la capitale, a été rejeté en commission à l'Assemblée nationale par la majorité des élus LREM.

Des agents sans armes létales

Mais Anne Hidalgo s'oppose à l'idée d'une police armée, contrairement aux candidats LR Rachida Dati et LREM Benjamin Griveaux, ne voulant pas de «concurrence» entre polices municipale et nationale qui doit s'occuper, selon elle, de la délinquance et du terrorisme.

Selon Anne Hidalgo, les policiers municipaux «seront chargés de faire respecter les règles du quotidien : lutter contre les dépôts sauvages d'encombrants, les déjections humaines et canines, les mégots jetés dans la rue, qui passent dans les égouts et polluent l'eau de Paris, les trottinettes qui roulent à tout berzingue au mépris du code de la route».

Cette police devrait aussi «lutter contre le harcèlement de rue dont sont encore trop souvent victimes les femmes» et contre les «actes racistes, antisémites ou anti-LGBT, malheureusement nombreux à Paris».

Elle devrait aussi, dit-elle, «veiller à ce que les véhicules qui entrent dans Paris respectent les normes Crit'Air, en verbalisant ceux qui les enfreindront. Elle sera présente et joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et les brigades, équipées de sonomètres, pourront sanctionner les nuisances sonores».

Anne Hidalgo tacle d'ailleurs une nouvelle fois le préfet de police de Paris, Didier Lallement, qui considère, selon elle, «qu'il n'a pas à coopérer avec la mairie de Paris».

Par ailleurs, ce jeudi 6 février au matin, la candidate à sa réelection doit présenter l'ensemble son projet et de ses mesures «pour un Paris plus accessible, plus écologique et plus solidaire».