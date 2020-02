Paris : un an après l'incendie, un hommage aux victimes rue Erlanger

Un an après le terrible incendie qui a ravagé un immeuble de la rue Erlanger (16e), faisant 10 morts et 96 blessés, dans la nuit du 4 au 5 février dernier, les riverains se sont réunis pour commémorer ce douloureux anniversaire.

A l'invitation de la mairie du 16e arrondissement de Paris, un hommage aux victimes et à leurs familles, ainsi qu'aux pompiers, aux services de police et à la protection civile et à la Croix-rouge s'est déroulé ce mercredi 5 février au matin, devant l'immeuble sinistré du 17 bis, rue Erlanger. Anne Hidalgo, la maire de Paris, faisait partie des élus et personnalités présentes :

Un an après, rue Erlanger, Paris se souvient. Toutes nos pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. #Paris16 pic.twitter.com/DMIP1KkHNG — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 5, 2020

Là, une prise de parole officielle a eu lieu, afin d'honorer la mémoire des dix personnes disparues lors de cet incendie criminel. Un hommage suivi d'une messe à l'église Saint-François de Molitor (44, rue Molitor 16e), avant un verre de l'amitié partagé dans les locaux de la mairie d'arrondissement, située avenue Henri Martin.

Un nécessaire recueillement, alors que l'enquête est loin d'être terminée. La principale suspecte, une femme de 41 ans qui a enchaîné les séjours en hôpital psychiatrique, continue en effet de nier, alors que tout l'accable. Jugée instable, impulsive et dépendante à l'alcool et aux psychotropes, elle avait été vue en train de mettre le feu à un palier de porte, à la suite d'un différend avec un voisin. Elle est incarcérée depuis le 8 février 2019, à l'issue de sa garde à vue.

Si tous les survivants se sont désormais constituées parties civiles dans ce dossier, ils n'ont pas pour autant la moindre information au sujet de l'avancée de l'enquête, qui traîne en longueur. En cause ? L'expertise psychiatrique de la suspecte. Si celle-ci avait été jugée «accessible à une sanction pénable» selon un premier rapport d'experts, son avocat, Me Sébastien Schapira, a immédiatement demandé une contre-expertise, dont les conclusions se font encore attendre.