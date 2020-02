Vols annulés à cause du coronavirus : votre billet est-il remboursable ?

Alors que les annulations de vols se renforcent vers l'Asie et principalement vers la Chine, les demandes de remboursements affluent de la part des voyageurs contraints d'annuler leurs vacances ou leurs voyages d'affaire.

Si Air France a, pour l'heure, seulement suspendu ses vols vers Wuhan -épicentre de l'épidémie-, d'autres compagnies (comme British Airways, United Airlines...) ont fait des choix plus radicaux en annulant jusqu'à nouvel ordre les vols vers l'Empire du Milieu et ses principaux aéroports. Pour les voyageurs, la question du remboursement reste délicate et les réponses divergent selon que vous voyagez seul ou bien par l'intermédiaire d'une agence.

«Deux mécanismes entrent ici jeu, explique Me Benjamin Mairesse, avocat au barreau de Paris, spécialiste de la défense des passagers aériens et avocat partenaire de la société FlightRight. Le premier concerne le droit européen qui prévoit des garanties pour les passagers aériens en cas d’annulation de leur vol par le biais d’une prise en charge, d’une assistance incluant la possibilité d’être remboursé, et également par le biais d’une indemnisation forfaitaire. Dans le cas du coronavirus, les chances d'obtenir l’indemnité forfaitaire (entre 250 euros et 600 euros) semblent minces, puisque cette épidémie devrait être considérée comme une circonstance extraordinaire pour le transporteur, ce qui l'exempte d'indemniser les passagers concernés. Toutefois, les compagnies aériennes ont l’obligation de prendre en charge leurs clients en leur offrant soit le remboursement du vol annulé et de tout tronçon devenu inutile, soit prendre en charge leur réacheminement, éventuellement sur les vols opérés par un autre transporteur. Les transporteurs doivent également offrir à leurs clients qui seraient bloqués à l’aéroport, rafraîchissements et restauration ainsi que dans certains cas l’hébergement et le transport de et vers l’aéroport».

Concernant la procédure à suivre, il est conseillé d'abord de s'adresser à sa compagnie aérienne afin de réclamer un remboursement sous sept jours. En cas de non retour, il est possible d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception, préalable requis avant d'entamer des poursuites éventuelles.

Vérifier les clauses des assurances

Le second mécanisme à étudier concerne les assurances voyageurs. S'ils ont souscrit à une assurance facultative lors de l'achat des billets ou bien en possèdent une avec leur carte bancaire, il convient alors de vérifier au cas par cas. «Si les clauses incluent ou excluent l'épidémie dans les cas de remboursement, il sera alors possible ou non d'obtenir une indemnité de la part de l'assureur», précise Me Benjamin Mairesse.

Le cas particulier des agences de voyages et tours opérateurs

Autre cas de figure, les voyages organisés par l'intermédiaire d'une agence ou d'un tour opérateur. «Les clients pourront dans tous les cas demander un remboursement des sommes versées, que ce soit le remboursement des billets d'avion mais aussi le prix de l'hôtel et du séjour. Il s'agit ici d'une responsabilité de plein droit, à charge pour les agences de se retourner ensuite contre les compagnies. Attention, les agences vont sans doute invoquer le cas de force majeure pour repousser les délais de remboursements ou proposer des avoirs ou un autre voyage à la carte équivalent. Sachez que les clients ont le droit de refuser cela et d'exiger d'être remboursé», conclut Me Benjamin Mairesse.