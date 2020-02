Paris : quelles sont les principales propositions de l'écologiste David Belliard ?

Planter 100.000 arbres en six ans, faire de Paris une ville «zéro déchet» et 100% bio, faire renaître la rivière Bièvre ou encore «libérer Paris de la voiture» : le candidat EELV David Belliard a fait au total 200 propositions pour les municipales à Paris.

Environnement : végétaliser Paris

- Planter 100.000 arbres à Paris sur la mandature, limiter la construction neuve aux opérations de démolition-reconstruction et "faire plus de végétalisation sur les voies sur berges avec pour objectif de créer un jardin des berges et de mieux résister aux inondations".

- Pour protéger la biodiversité, rouvrir le cours de la Bièvre, une rivière enfouie depuis des décennies, et d'autres cours d'eau qui traversaient autrefois Paris

- Lancer "un grand plan pour débitumer la ville".

- Supprimer les mobiliers urbains publicitaires, à l'instar de Grenoble, et faire cesser l'éclairage publicitaire.

- Protéger la Petite Ceinture, réservoir de biodiversité, "systématiser la mise en place de jardins partagés ou familiaux dans tous les nouveaux projets urbains", installer des jardins et potagers en agroécologie dans les écoles et crèches.

- Pour protéger les animaux, le candidat allié au parti animaliste prévoit "une délégation à la Condition animale et à l'animal en ville", veut "une alternative végétarienne quotidienne dans les cantines", et va interdire les spectacles faisant appel à des animaux sauvages.

- Créer "une réserve naturelle en remplacement du projet pharaonique et inutile de Bercy Charenton" et arrêter les grands projets comme la Tour triangle et la ZAC Bercy-Charenton. Plus largement, il veut empêcher les surélévations et interdire les tours.

Transport : libérer Paris de la voiture

- «Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h dans Paris et 50 km/h sur le boulevard périphérique» qu'il veut transformer en boulevard urbain (avec un jour par mois, une journée sans voiture)

- Supprimer la moitié des places de parking en surface en 5 ans, «soit l'équivalent de 60 hectares reconquis sur la voiture».

- Renforcer la zone de faible émission (ZFE) «afin de la limiter aux seuls véhicules CRIT'AIR 0 et 1 en fin de mandat».

- Créer dans les arrondissements un réseau de rues réservées aux piétons et aux cyclistes, assurer une largeur de 2 mètres pour les trottoirs, et piétonniser les abords de 300 écoles les plus polluées.

- Relier les cinq grandes gares SNCF parisiennes par un tramway de Montparnasse à gare du Nord.

Social : «une capitale sociale et solidaire»

- «Instituer à Paris un minimum social garanti (MSG)» pour les plus précaires, «créer un 'fonds ville de Paris' pour le maintien dans leur logement des personnes en difficultés financières», multiplier les bagageries pour sans-abri et enlever les mobiliers urbains anti-SDF.

- Face à la crise de l'accueil des migrants, «créer des places d'hébergement pour les demandeurs d'asile».

- Créer de nouvelles salles de consommation de drogue à moindre risque.

Sécurité et Propreté : «remettre des humains dans la ville»

- Créer une Brigade de sécurité et de tranquillité publique, «geler le déploiement de nouvelles caméras de surveillance» sur l'espace public, exception faite des caméras de vidéo-verbalisation sur les couloirs de bus et de vélos.

- En matière de propreté, «augmenter la répression financière des incivilités», avec «plus d'agents sur le territoire», accroître le budget d'investissement pour le nettoyage des rues, augmenter le nombre de poubelles et de toilettes sur l'espace public, développer un maillage de déchèteries/ressourceries.

Logement : 30 % de logements sociaux

- «Atteindre 30%» de logements sociaux en 2030, contre environ 22% aujourd'hui ; «renforcer l'encadrement des loyers»; «bloquer les loyers pendant cinq ans».

- «Augmenter les effectifs des agents municipaux chargés du contrôle des locations type Airbnb» et abaisser le plafond du nombre annuel de nuits autorisées dans les résidences principales à «45 nuitées maximum par an».