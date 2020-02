Vidéo : un prêtre appelle au carême en se goinfrant de bonbons

Une mise en scène aussi sacrée que décalée. Alors que la période de jeûne du Carême débute pour les chrétiens le 26 février, un prêtre normand a invité ses fidèles à redécouvrir la «sobriété heureuse», en postant sur les réseaux sociaux une vidéo pour le moins humoristique.

Sur la séquence, publiée sur la page Facebook du sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon (Orne), on peut voir le prêtre Bertrand Lesoing… se goinfrer avec avidité de bonbons. «Le temps du Carême qui approche est un moment privilégié pour apprendre à nous détacher d’un certain nombre de biens de consommation», a-t-il lancé avant de se jeter sur un paquet de friandises.

Évènement central du Christianisme, le Carême est «un moment privilégié pour redécouvrir une sobriété heureuse», poursuit-il tout en avalant cette fois-ci du chocolat à pleine bouche. Pour le prêtre, qui aurait aimé faire du théâtre, cette vidéo «était une manière originale d’appeler au Carême et l’occasion de montrer un visage un peu plus détendu des prêtres», a-t-il confié à Ouest France. «L’idée était de jouer sur le décalage entre le texte et mes actions.», a-t-il ajouté.

Une vidéo qui n'a pas manqué de faire réagir la Toile. «Merci ! Original et efficace», «Tout simplement fabuleux !!», «Fou rire du matin! Merci don Bertrand !! Je ne donne pas cher de votre estomac avec tout ce que vous avez engloutis ! Mais le message est passé ! Merci !», peut-on notamment lire dans les commentaires.

La durée du Carême - quarante jours sans compter les dimanches – fait en particulier référence aux quarante années passées dans le désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ dans le désert entre son baptême et le début de sa vie publique.