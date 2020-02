Une ado de 15 ans meurt électrocutée en faisant tomber son téléphone dans son bain

La triste liste des victimes du portable tombé dans la baignoire s’allonge. Dimanche, une jeune fille de 15 ans a trouvé la mort dans sa salle de bain, à Marseille.

La lycéenne prenait son bain en utilisant son téléphone, alors que celui-ci était branché sur secteur pour recharger. Il aurait alors glissé et serait tombé dans l’eau, provoquant l’électrocution de la victime, rapporte La Provence.

Son transport rapide aux urgences de la Timone n’a malheureusement pas permis de lui sauver la vie.

De tragiques précédents répétant le même scénario ont déjà eu lieu auparavant. Une Vitrollaise (Bouches-du-Rhône) de 10 ans était morte de la même façon au mois de décembre, comme une mère de quatre enfants à Aubrives (Ardennes) au mois d’octobre ou encore une ado de 17 ans à Outreau (Pas-de-Calais) en novembre 2018.

Peu après ce drame, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait émis une alerte sur les risques liés à l’utilisation des téléphones et de tous les appareils électriques branchés sur le secteur dans la salle de bains. Selon l’ONSE (Observatoire national de la sécurité électrique), 40 décès par électrocution sont recensés chaque année en France, et 3.000 «électrisations» (non mortelles).