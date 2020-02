Les municipales peuvent-elles être menacées par le coronavirus ?

Alors que le dernier jour du carnaval de Nice a été annulé à titre préventif et que la maire de Mondeville (Calvados), Hélène Burgat, a décidé de suspendre sa campagne après un voyage en Italie, l’hypothèse d’un report des élections municipales, prévues les 15 et 22 mars prochain, peut-elle se confirmer ?

Si des doutes s’installent, pour l’heure, cette alternative n’est pas du tout envisagée par le gouvernement. «Nous n'envisageons pas d'empêcher les élections municipales», a indiqué ce jeudi sur Europe 1 la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.

Et l'hypothèse n'a été posée dans «aucune des réunions ministérielles» concernant le coronavirus auxquelles elle a assisté, a-t-elle ajouté. Et pour cause. La situation n'est actuellement pas «épidémique».

Dans la capitale, un élu proche de l’une des trois candidates en têtes pour la mairie de Paris - Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn - a confié à France Info que «l’hypothèse d’un report des élections ne vaut que si l’épidémie entraîne des mesures drastiques de fermetures d’écoles, de fermetures de bureaux, de confinement de population».

De son côté, la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, a déclaré sur Public Sénat «ne pas voir quel est le rapport» entre le Covid-19 et les élections municipales. Selon elle, «Il n'y a pas d'épidémie en France et le gouvernement contrôle la situation et est totalement transparent sur la situation».

Pour rappel, la France a recensé 18 cas et deux décès, dont un touriste chinois et ce premier mort français, un enseignant de 60 ans, qui n'avait pas voyagé dans les zones à risque. Les 15 et 22 mars prochain, 45,5 millions d'électeurs sont appelés à voter pour élire leurs conseillers municipaux.