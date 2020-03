Ile-de-France : le trafic ne sera pas rétabli avant avril sur les lignes L et U du Transilien

Mauvaise nouvelle pour les usagers des lignes L et U du Transilien. Alors que le trafic devait reprendre ce lundi 2 mars, la circulation restera finalement interrompue sur la ligne L entre Saint-Cloud (92) et Versailles-Rive-Droite (78), et sur la ligne U, entre La Défense (92) et Versailles-Chantiers (78).

Pour rappel, le trafic est interrompu sur les portions de ces deux lignes L et U depuis le 4 février dernier, après l'éboulement du talus entourant les voies au niveau de la gare Sèvres-Ville d'Avray (92). Un incident qui avait alors contraint SNCF Réseau à effectuer d'importants travaux de réhabilitation.

Selon la SNCF, ces derniers devaient en partie être terminés afin de permettre le rétablissement du trafic dès ce lundi 2 mars, aux heures de pointe, mais le groupe a été forcé de se raviser face à l'ampleur de la tâche, confirmant «l’évolution défavorable du glissement», qualifié de «hors normes». «Les 2.500 m3 de terre sont instables et la situation évolue encore d’heure en heure, imposant des précautions supplémentaires», a-t-il ainsi communiqué.

De gros travaux sont en effet encore nécessaires pour garantir la sécurité des voyageurs. Dans les prochains jours notamment, le talue nécessite encore d'être consolidé à l'aide de barres de fer et de béton. Au programme donc : forage, installation des barres d’aciers puis injection du béton et pose des premières écailles de soutènement.

En parallèle, d'autres travaux doivent être menés avec l'objectif de «contenir la progression de l’éboulement, à l’aide de pieux de grande taille au pied du talus». Attention néanmoins à ne pas aller trop vite explique la SNCF, qui craint «un nouvel affaissement du haut du talus».

«Dans ce contexte, le rétablissement des circulations sur la voie 1, envisagé pour la ligne U à partir du 2 mars, n’est plus possible. L’objectif de reprise des circulations sur les deux voies courant avril, après les vacances de printemps, est maintenu», assure néanmoins le groupe. A noter que des bus de substitution ont été déployés en renfort.

