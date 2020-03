Quels sont les symptômes et l'origine du coronavirus Covid-19 ?

Le coronavirus Covid-2019 continue de se propager dans le monde entier. Voici quels sont les symptômes et ce que l'on sait quant à l'origine de ce virus aussi inquiétant que mystérieux.

La souche incriminée est un nouveau type de coronavirus, une famille comptant un grand nombre de virus qui peuvent causer un certain nombre de maladies chez l’animal et chez l’homme, allant d’un simple rhume, à des pathologies plus graves.

des Symptômes grippaux

Parmi elles, le SRAS, un syndrome respiratoire aigu sévère hautement contagieux qui avait coûté la vie à des centaines de personnes en Chine continentale et à Hong Kong, en 2002-2003. Au début de cette épidémie, le virus était également inconnu des scientifiques.

Si certains coronavirus peuvent avoir des symptômes digestifs, tous les cas recensés de Covid-19 en Chine présentent des symptômes grippaux, comme une forte fièvre et des difficultés à respirer.

Le taux de létalité du cornavirus Covi-19 est estimé à entre 1% et 18%, les scientifiques peinant pour le moment à le déterminer avec précision.

Les première personnes contaminées s'étaient rendues ces dernières semaines à Wuhan, dont le marché spécialisé dans la vente en gros de fruits de mer et de poissons est au centre de tous les soupçons.

Selon plusieurs virologues, le virus proviendrait d’une source animale mais il y a peu de chances que la source soit une espèce de poisson. Dans le cas du SRAS, le réservoir animal du coronavirus a été identifié comme étant une chauve-souris insectivore. L’hôte intermédiaire qui a permis le passage du virus à l’homme était la civette palmiste masquée, un animal sauvage vendu sur les marchés et consommé au sud de la Chine.