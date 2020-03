Le Louvre réduit le nombre de visiteurs pour limiter la propagation du coronavirus

Musée le plus visité au monde, le Louvre n'est pas parti pour battre son record de fréquentation en 2020. La raison ? Le coronavirus bien sûr. Sur Twitter, l'établissement vient d'annoncer que le nombre de visiteurs sera désormais limité.

«Face au Covid-19, le musée du Louvre régule sa fréquentation», mentionne le tweet, posté lundi 9 mars.

Inutile donc de faire la queue pour espérer voir la Joconde : seuls ceux qui se présenteront avec un billet acheté au préalable sur internet et ceux qui bénéficient de la gratuité pourront entrer au Louvre.

Sous réserve de fournir le justificatif adéquat, l'accès gratuit est réservé aux moins de 18 ans, aux jeunes de 18 à 25 ans résidant dans l'un des pays de l'Espace économique européen ainsi qu'aux enseignants.

Sont également concernés les artistes plasticiens affiliés à la Maison des Artistes et à l'AIAP (Association internationale des arts plastiques) et les membres de l'ICOM (Conseil international des musées) et de l'ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites).

Enfin, les demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux et les visiteurs handicapés, ainsi que leur accompagnateurs, bénéficient également de la gratuité.

Cette décision du Louvre risque de toucher principalement les touristes étrangers. Selon les chiffres du musée, ils représentent 75% de la fréquentation de l'établissement.