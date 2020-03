Faux plombier et faux policiers dépouillaient les personnes âgées

C'était quasiment devenu leur métier. Trois fois par semaine, en matinée, les malfaiteurs allaient piller par ruse des personnes âgées. Ils pouvaient « visiter » 3 à 5 domiciles par jour.

L'intrus ayant pris soin de laisser la porte entrouverte, deux complices vêtus comme des policiers entraient à leur tour et subtilisaient rapidement un objet, pour ensuite le présenter à la victime. Faisant mine d'interpeller le faux plombier, ils expliquaient alors qu'un cambriolage venait d'être commis dans la rue, demandaient à la personne âgée si elle reconnaissait l'objet et lui demandaient si elle pouvait vérifier si des objets de valeur lui manquaient.

Là, ils n'avaient plus qu'à suivre la victime pour repérer tous les endroits où argent et bijoux étaient cachés. Venus à plusieurs, l'un d'eux pouvaient alors profiter d'un moment d’inattention pour aller voler le butin.

Des malfaiteurs pour trois d'entre eux bien connus de la police pour plusieurs faits similaires et qui ne se sont pas laissés interpeller hier par les effectifs d'Evry et de la BRI de Versailles. A plusieurs reprises, ils ont foncé dans les véhicules des forces de l'ordre venues les arrêter avant de tenter de fuir à pied.

Lors de leur perquisition, les enquêteurs ont saisi une peu plus de 100.000 euros en espèces et de l'or pour une valeur de plus de 300.000 euros. Ils ont aussi retrouvé dans le véhicule des individus trois fausses cartes de police, deux brassards et deux casques de police ainsi qu'un gyrophare bleu identique à celui des forces de l'ordre.